Jennifer Lopez nimmt sich Auszeit von Drama mit Ben Affleck

Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez' (54) Beziehung soll momentan in einer Krise stecken. Vor Kurzem ist die "Let's Get Loud"-Interpretin sogar nach Italien gereist, ohne ihren Liebsten mitzunehmen. Die Beziehungsexpertin Louella Alderson befürchtet deshalb Schlimmes. "Die Solo-Reise von Jennifer nach Italien ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es in ihrer Ehe nicht gut läuft", berichtet sie im Gespräch mit Mirror. Sie deutet die räumliche Trennung der beiden als ein Zeichen, dass sie sich momentan auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren. Möglicherweise nutzt die Sängerin die Auszeit, um herauszufinden, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt.

Die Expertin meint: "Sie ist eine strategische und unabhängige Frau, daher ist es wahrscheinlich, dass sie ihre Optionen überdenkt und etwas Zeit für sich braucht, um Entscheidungen über ihre nächsten Schritte zu treffen." Nebenbei scheint Jennifer auch Dampf abzulassen. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigten, wie die 54-Jährige mit ein paar Freunden auf einem Boot in Positano feierte. Dabei präsentierte sie sich in einem sommerlichen Look. Zu einer kurzen Hose mit buntem Muster trug der "Hustlers"-Star nur ein klitzekleines Bandeau-Top.

Aber auch der "Gone Girl"-Darsteller scheint momentan mit anderen Dingen beschäftigt zu sein. Anfang der Woche war ein riesiger Wohnwagen zu seiner Residenz in Brentwood geliefert worden. Bilder, die Daily Mail zur Verfügung stehen, zeigen den XXL-Camper in Bens Einfahrt. Der ausladende Anhänger ragte dabei aufgrund seiner enormen Größe bis auf die Straße hinaus. Ob der Filmstar vorhat, J.Lo zum Camping mitzunehmen, hat er bisher nicht verraten.

Instagram / jlo Jennifer Loepz im Juli 2023

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Glaubt ihr, J.Los Urlaub ist ein schlechtes Zeichen für ihre Ehe? Ja. Auf jeden Fall. Nee. Eine Auszeit kann ihr und Ben guttun. Ergebnis anzeigen



