Wegen Ehekrise mit J.Lo? Ben Affleck kauft XXL-Wohnwagen

Hat Ben Affleck (51) große Pläne? Der Hollywoodstar soll momentan eine schwere Phase in seiner Beziehung mit Jennifer Lopez (54) durchmachen. Inmitten der Gerüchte lässt sich der "Justice League"-Darsteller nun einen riesigen Wohnwagen liefern. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen einen silbernen Wohnwagen der Marke Airstream, der in der Einfahrt des Familienvaters geparkt ist. Der Camper ist so lang, dass er bis in die Straße hineinragt und dürfte somit Platz für Bens ganze Familie bieten. Ob der Schauspieler sich mit dem Kauf für eine Reise mit oder ohne seine Liebste vorbereitet, ist nicht bekannt.

Zuletzt verbrachten Ben und J.Lo viel Zeit ohne einander. Am Wochenende feierte der 51-Jährige den amerikanischen Vatertag mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52). Laut Berichten von Mirror soll er ihrem Anwesen einen Besuch abgestattet haben. Die beiden A-Promis haben drei gemeinsame Kinder, Violet (18), Fin (15) und Samuel (12), mit denen der Regisseur vermutlich Zeit verbringen wollte. Doch auch die "Let's Get Loud"-Interpretin dachte an diesem Tag an ihren Ehemann. Die Sängerin widmete dem stolzen Papa eine süße Instagram-Story, in der sie ihn als "Held" bezeichnete.

Jen Garner soll seit der Bennifer-Krise eine wichtige Rolle übernommen haben. Ein Insider hatte gegenüber Daily Mail verraten, dass die "Love, Simon"-Darstellerin alles dafür tun würde, die Ehe der zwei Stars zu unterstützen. Davon soll sich allerdings ihr Freund John Miller vernachlässigt fühlen. "Natürlich stört es John, dass Jen sich so sehr auf ihren Ex-Mann konzentriert", hatte die Quelle ausgeplaudert. Der 52-Jährigen soll es allerdings hauptsächlich darum gehen, ihre Kinder vor einer weiteren Scheidung ihrer Bezugspersonen zu bewahren.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im März 2014

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

