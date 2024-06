Muss Talia Oatways Sohn (1) noch im Krankenhaus bleiben?

Talia Oatway meldet sich bei ihren Fans mit einem wichtigen Update zum Zustand ihres kleinen Sohnes Oakley. Der Einjährige leidet unter einem seltenen Gendefekt, dem Apert-Syndrom. In den vergangenen Monaten musste er deswegen immer wieder ins Krankenhaus und musste mehrmals notoperiert werden. Zudem erlitt er einen Sepsis-Schock. Nun hat die britische TV-Bekanntheit aber beruhigende Nachrichten für ihre Community – ihr Liebling durfte wieder nach Hause! "Nach fast sechs Wochen in Liverpool sind wir endlich zu Hause. Es war die schwierigste Zeit in unserem Leben, Oakley hat so viel durchgemacht", berichtet Talia auf Instagram.

Sie dankte zudem dem Ärzteteam, das sich so gut um ihren kleinen Oakley kümmerte. Dennoch müsse sich nun erst einmal alles sacken lassen. "Ich glaube, es wird lange dauern, bis ich verarbeitet habe, was in den letzten Wochen passiert ist. Es war so hart und ich habe wirklich gekämpft", erklärte Talia weiter. Dass der Sohn der Geordie Shore-Darstellerin aus der Klinik durfte, stimmt auch ihre Unterstützer erleichtert. "Ich bin so froh, dass er wieder zu Hause ist", schreibt beispielsweise ein User.

Talia bekam Oakley zusammen mit ihrem Ex-Freund Aaron Chalmers (37). Er ist das Nesthäkchen ihrer drei gemeinsamen Kinder. Für ihren Nachwuchs versuchen die beiden, so gut es geht zusammenzuhalten – vor allem für ihren jüngsten Schatz. Im vergangenen Jahr machten sie den seltenen Gendefekt ihres Sohnes öffentlich. "Oakley hat einen langen Weg vor sich, es ist ein lebenslanger Weg, und er wird nicht einfach sein. Aber mein Junge, du hast mir gezeigt, wie stark du bist! Du bist mutig und entschlossen, und ich liebe dich mehr, als du je wissen wirst", schrieb Talia damals.

Aaron Chalmers mit seinem Sohn Oakley

Talia Oatway mit ihrem Sohn Oakley

