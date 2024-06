Sohn von Talia Oatway war nach einem Sepsis-Schock im Koma

Der Sohn Oakley von Talia Oatway und Aaron Chalmers (37) leidet an einem seltenen Gendefekt. Nachdem sich der kleine Junge einer Not-OP hatte unterziehen müssen, kam es zu Komplikationen. Seine Mutter Talia teilt auf Instagram ein neues Update mit ihren Followern, wie es Oakley aktuell geht. Nach der Operation habe er einen septischen Schock mit schweren Folgen erlebt. "Er lag etwa sechs Tage lang im künstlichen Koma, um seinem Körper zu helfen, während er die Infektion bekämpfte", berichtet die Dreifachmama. Ihr kleiner Oakley hat mit nicht einmal zwei Jahren schon zwölf Operationen hinter sich.

Vor wenigen Tagen meldete sich die Internetpersönlichkeit mit der traurigen Nachricht, dass ihr Sohn sich erneut einer Not-OP unterziehen müsse. "Eine weitere Operation, letzte Nacht. Sie haben ein Loch unter Oakleys Schädel gefunden, aus dem Gehirnwasser austritt. Er hat jetzt eine Lumbaldrainage, um die Flüssigkeit abzuleiten", schrieb die Mama im Netz. Oakley und seine Eltern waren gerade erst dabei gewesen, sich von einer anderen Not-OP, die nur wenige Tage zuvor durchgeführt werden musste, zu erholen.

In der schweren Zeit versucht sich Talia an etwas Positives zu erinnern. "Ich bin so stolz auf diesen Jungen. Er hat mir gezeigt, dass nichts auf dieser Welt zählt, außer Gesundheit und Liebe. Es hat lange gedauert, bis ich da angekommen bin, aber endlich fühle ich mich wieder glücklich", teilt sie im Netz mit.

