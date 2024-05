Im Krankenhaus: Talia Oatways Sohn Oakley hat eine Sepsis

Talia Oatway macht eine schlimme Zeit durch! Die Ex von Aaron Chalmers (36) macht nun auf Instagram öffentlich, dass ihr jüngstes Kind Oakley immer noch im Krankenhaus ist. Der kleine Mann, der an einem seltenen Gendefekt leidet, hat eine Sepsis. Er musste notoperiert werden, um die schwere Infektion an seinem Kopf zu beseitigen. Zu einem Bild von sich und Oakley schreibt Talia: "Ich durchlebe einen Albtraum. Ich will einfach nur, dass du gesund und sicher nach Hause kannst."

Vor wenigen Tagen berichtete die Influencerin, dass ihr Sohn die neunte Operation vor sich habe. Weil er mit dem Apert-Syndrom geboren wurde, musste er mehrere Eingriffe über sich ergehen lassen. Talia zeigte sich optimistisch und bedankte sich bei ihrer Community: "In Zeiten wie diesen bin ich wirklich dankbar für Social Media. Ich habe mit vielen Familien Kontakt, die ebenfalls Kinder mit dem Apert-Syndrom haben. Mein Sohn, du schaffst das."

Seit einigen Monaten nimmt Talia ihre Follower intensiv durch ihren Alltag mit Oakley mit. Ihre Fans geben ihr in den Kommentaren der Beiträge viel Kraft. "Du postest Bilder mit Oakley, wie mit deinen anderen Kindern auch und ich denke, dass du damit auch das Bewusstsein für Oakley und die medizinische Hilfe, die du leistest, stärkst", unterstützt sie beispielsweise ein User. Die Unternehmerin hat vier Kinder: drei mit ihrem bekannten Ex Aaron Chalmers.

Instagram / talia.oatway Talia Oatway mit ihrem Sohn Oakley

Instagram / aaroncgshore Aaron Chalmers mit seinem Sohn Oakley

