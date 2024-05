Aaron Chalmers' dritter Sohn hat einen seltenen Gendefekt

Aaron Chalmers (36) und seine Ex-Freundin Talia Oatway haben gemeinsam drei Kinder. Kurz nach der Geburt ihres dritten Babys trennte sich der Geordie Shore-Star allerdings von seiner Freundin. Sohnemann Oakley bereitet den beiden aber seitdem große Sorgen: Er leidet an dem Apert-Syndrom, einer Genmutation. In der vergangenen Woche musste der Einjährige wieder medizinische Eingriffe über sich ergehen lassen. Talia berichtet in ihrer Instagram-Story: "Ich werde nicht lügen, diese Woche war die schlimmste Woche meines Lebens. Ich musste mit ansehen, wie mein Sohn intubiert wurde, sich zwei Operationen innerhalb weniger Tage unterziehen musste, gegen eine Sepsis gekämpft hat, eine Drainage in seinem Rücken bekommen hat, Flüssigkeit aus seinem Kopf getreten ist und er reanimiert wurde."

Im vergangenen Jahr haben Talia und Aaron erstmals das Gesicht ihres Sohnes gezeigt und seine Diagnose öffentlich gemacht. "Oakley hat einen langen Weg vor sich, es ist ein lebenslanger Weg, und er wird nicht einfach sein. Aber mein Junge, du hast mir gezeigt, wie stark du bist! Du bist mutig und entschlossen, und ich liebe dich mehr, als du je wissen wirst. Ich hoffe, dass ich durch das Teilen unserer Erfahrungen das Bewusstsein schärfen und andere Familien unterstützen kann", schrieb die Vierfachmama damals im Netz.

Neben Sohn Oakley haben Talia und Aaron noch zwei weitere Söhne: Romeo und Maddox. Nach ihrer endgültigen Trennung im Dezember 2022 führten sie eine Weile einen Rosenkrieg im Netz und warfen sich gegenseitig verschiedene Dinge vor. Mittlerweile scheint sich die Situation jedoch beruhigt zu haben und sie kümmern sich abwechselnd liebevoll um die drei Söhne.

Anzeige Anzeige

Instagram / talia.oatway Talia Oatway mit ihrem Sohn Oakley

Anzeige Anzeige

Instagram / aaroncgshore Aaron Chalmers mit seinen Kindern Romeo und Maddox

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de