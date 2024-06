So geht es Aaron Chalmers' Sohn (1) nach der Notoperation

Talia Oatway – die Ex-Freundin des britischen Boxers und Realitysternchens Aaron Chalmers (37) – hat ein Foto und ein Update zu ihrem gemeinsamen Sohn Oakley geteilt, der derzeit im Krankenhaus liegt. Der kleine Oakley, der mit dem Apert-Syndrom geboren wurde, musste sich vergangene Woche einer Notoperation unterziehen. Nach der Entdeckung eines Lochs in seinem Schädel, durch das Gehirnflüssigkeit austrat, teilt Talia jetzt ein Bild ihres Nachwuchses auf Instagram. Auf dem Schnappschuss ist der Kleine mit einem Lächeln auf dem Gesicht in seinem Krankenhausbett zu sehen. "Er hat immer noch die Lumbaldrainage, aber jemand ist heute fröhlich aufgewacht", schrieb sie zu der Aufnahme.

Die besorgte Mutter erklärte zuvor bereits im Netz, dass Oakley mehrere Komplikationen erlitten habe, darunter eine Infektion, die zu einem septischen Schock führte. In den vergangenen fünf Wochen musste er insgesamt vier Operationen über sich ergehen lassen, darunter eine Drainage im Kopf und eine dringend notwendige OP, um seine Gehirnfunktion und seine Augen zu schützen. Der Einjährige lag sechs Tage lang im künstlichen Koma, um seinem Körper zu helfen, die Infektionen zu bekämpfen. Talia schwärmte inmitten der Sorgen von ihrem Sohn und teilte mit: "Jeden Tag zeigt er mir, was wahre Stärke ist."

Oakley wurde 2022 geboren und ist das jüngste von Talias drei Kindern. Talia und Aarons turbulente Beziehung nahm 2017 ihren Lauf und endete 2022 offiziell. Neben Oakley haben sie auch die Söhne Romeo und Maddox. Trotz der Trennung ziehen die beiden für ihre Kids weiterhin an einem Strang. Aaron wurde durch die Reality-TV-Show "Geordie Shore" bekannt, in der er 2014 erstmals auftauchte.

Die Trennung des Paares Ende 2022 kam nicht überraschend, da Aaron und Talia bereits in der Vergangenheit wiederholt Probleme in ihrer Beziehung hatten. Ein Insider berichtete zu diesem Zeitpunkt gegenüber The Sun: "Aaron und Talia haben sich im Guten getrennt. Sie haben drei gemeinsame Kinder, die für sie Priorität haben, aber als Paar hat es einfach nicht funktioniert." Trotz mehrfacher Versuche, ihrer Liebe eine weitere Chance zu geben, waren die Differenzen für beide letztendlich zu groß. Talia zog aus dem gemeinsamen Haus aus und suchte Unterstützung bei ihrer Familie und ihren Freunden. Auch Aaron zeigte in den sozialen Medien keine Bilder mehr mit seiner langjährigen Partnerin. Der Informant von damals betonte zudem: "Es ist sowohl für sie als auch für Aaron keine leichte Situation, aber sie wussten, dass sie so nicht weitermachen konnten."

Anzeige Anzeige

Instagram / talia.oatway Aaron Chalmers und Talia Oatways Sohn Oakley im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / talia.oatway Talia Oatway und ihr Sohn Oakley, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / aaroncgshore Aaron Chalmers mit seinen Kindern Romeo und Maddox

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Talia so offen über die gesundheitlichen Probleme ihres Sohnes spricht? Ich finde das mutig und inspirierend! Für mich ist das Thema zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de