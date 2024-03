Zu spacig? Das steckt hinter Camila Cabellos neuem Look!

Es ist das universelle Zeichen einer neuen Ära: eine frische Haarfarbe. Anscheinend findet das auch Pop-Sensation Camila Cabello (27). Seit einiger Zeit präsentiert sich die gebürtige Kubanerin ausschließlich mit hellblond gefärbten Haaren. Das alleine ist schon eine große Veränderung zu ihrem sonst natürlich brünetten Haarschopf, doch nun geht die Sängerin noch einen Schritt weiter. In einem Fotoshooting mit dem PAPER Magazine zeigt sich Camila mit gebleichten Augenbrauen und 30 Zentimeter langen Extensions! Den Look kombiniert sie mit auffälligen Glitzernägeln und ausgefallenen Designer-Klamotten.

Doch warum macht das Gesangstalent gerade eine so große Veränderung durch? In dem Interview zum Fotoshooting klärt Camila auf, was dahintersteckt. "Während mein Team und ich mein neues Album produziert haben, habe ich realisiert, dass ich einen Charakter um das Album herum kreiert habe", sagt die Musikerin. Sie fügt hinzu: "Ich bin definitiv noch ich, aber in einer ganz neuen, viel weiblicheren Version von mir. Ich versuchte damals herauszufinden, wer sie ist und was am besten zu ihr und dem Album passt. Welche Haarfarbe hat sie? Wie benimmt sie sich?" Bis jetzt ist von dem neuen Album allerdings noch nichts weiter bekannt außer die neue Ästhetik der Interpretin und der Titel der ersten Single: "I Luv It".

Wie sie selbst sagt, möchte Camila mit ihrem neuen Album alles etwas anders machen als auf ihren früheren Platten. Die 27-Jährige machte ihre ersten Erfahrungen in der Musikbranche als Teil der Band Fifth Harmony, wodurch sie im Business Fuß fassen konnte. Nach einigen Unstimmigkeiten in der Gruppe entschied sie sich im Jahr 2016, ihren eigenen Weg zu gehen und hat sich seitdem erheblich weiterentwickelt. Als Solokünstlerin veröffentlichte sie schon drei Alben, die es allesamt in die Top 10 der amerikanischen Charts schafften.

Anzeige Anzeige

MEGA Camila Cabello im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello beim Wango-Tango-Festival im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Camilas neuen Look? Total cool! Das Blond steht ihr super! Trifft nicht so meinen Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de