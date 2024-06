Pause wegen Tränen: Jérôme Boatengs Ex sagt vor Gericht aus!

Jérôme Boateng (35) muss sich aktuell vor Gericht verantworten. Dem Fußballer wird zur Last gelegt, seine Ex-Partnerin körperlich misshandelt zu haben. Im Gerichtssaal treffen die zwei nun wieder aufeinander – und es werden weitere Details bekannt. Bei einem Urlaub in der Karibik soll Jérôme sie attackiert haben, wie sie laut RTL aussagt. Der beschriebene Vorfall soll sich genauer gesagt beim Kartenspielen ereignet haben, bei dem eine Freundin des einstigen Paares ihn des Schummelns bezichtigt habe, woraufhin er ausgetickt und sie mit einem Windlicht beworfen haben soll, ehe er sich seiner jetzigen Ex zugewandt habe: "Er hat mir ins Gesicht gespuckt. Dann hat er mir mit beiden Händen frontal ins Gesicht geschlagen. Mich nach unten gedrückt, an den Haaren gerissen. Mir in den Kopf gebissen. Dann bin ich von der Couch geflogen. Er hat mich noch weiter angespuckt."

"Dann hat er mir in den Rücken geboxt. Hatte starke Schmerzen in der Planke. Ich habe geschrien und habe geweint und habe im Schock gesagt, er soll sich verpissen. Ich lag am Boden, dann hat er mir noch mal ins Gesicht gespuckt", führt Jérômes Ex weiter aus. Sie habe ihn damals bereits vorgewarnt, ihn aufgrund des Vorfalles eigentlich anzeigen zu müssen. "Er meinte zu mir: 'Dann sorge ich dafür, dass die Kinder im Heim landen'", berichtet sie – offenbar zu viel für sie, denn sie bricht vor Gericht in Tränen aus. Die Richterin ordnet aufgrund ihres emotionalen Ausbruchs eine Pause an. Nach 30 Minuten geht es weiter – es werden Fotos gezeigt, die die Verletzungen, darunter ein blaues Auge, von Jérômes Ex nach dem mutmaßlichen Angriff zeigen.

"Herr Boateng ist angespannt, er ist konzentriert. Das hat man, glaube ich, auch in der Befragung in der letzten Woche gesehen. Er ist jemand, der sich sehr darauf konzentriert, dass diese Dinge hier jetzt sachlich aufgearbeitet werden – und es dann zu einem hoffentlich fairen Urteil kommt", erklärte Jérômes Anwalt gegenüber RTL. Dass er vor Gericht nun nach langer Zeit wieder auf seine einstige Partnerin trifft, soll für ihn "keine angenehme Erfahrung und keine angenehme Begegnung" sein.

Getty Images Jérôme Boateng im Oktober 2022

Getty Images Jérôme Boateng vor Gericht, Oktober 2022

