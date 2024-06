Liebescomeback: Millie Court wartet auf Liam Reardons Antrag

Millie Court und Liam Reardon haben nach ihrer Trennung 2022 im vergangenen Jahr wieder zueinandergefunden. Und wie es scheint, ist die ehemalige Love Island-Gewinnerin auch bereit dazu, dass ihr Freund ihr die Frage aller Fragen stellt! "Er ist derjenige, der den Antrag macht, und ich habe ihm einen kleinen Hinweis gegeben und ihm einen Ring gezeigt, der mir gefallen würde", gesteht sie gegenüber Daily Mail und fügt hinzu: "Er weiß auch, was ich gerne für einen Antrag hätte, also wo er sein soll und so."

Das heiße nicht, dass sie sich in nächster Zeit verloben würden, doch in Millies Augen schade es auch nicht, Liam die Informationen schon einmal zu übermitteln. "Ich dachte, es ist besser, wenn er es jetzt weiß, damit er weiß, welchen Ring ich mag, wenn er sich in Zukunft dazu entscheidet", erklärt sie. Zudem offenbart der TV-Star, dass das Paar viel glücklicher sei, seitdem es eine Fernbeziehung führt. Während Millie nämlich in Essex wohnt, lebt Liam in Wales. "In der Zeit, in der wir getrennt sind, können wir weiterarbeiten und uns nur darauf konzentrieren. Wenn wir dann zusammen sind, kümmern wir uns wirklich um unsere Beziehung und verbringen viel Zeit miteinander", führt sie weiter aus.

Dass es zuvor zwischen den beiden nicht funktioniert hatte, habe daran gelegen, dass es schwierig gewesen war, die Beziehung und den neugewonnenen Ruhm durch "Love Island" unter einen Hut zu bekommen. Millie und Liam haben jedoch trotzdem immer gewusst, "dass sie zusammen sein wollten". "Diese Zeit der Trennung bedeutete, dass wir uns mit dem neuen Lebensstil und allem, was damit zusammenhängt, vertraut machen konnten. Als wir dann wieder zusammenkamen, war es so, als hätten wir uns daran gewöhnt, [...] und das bedeutete, dass wir uns voll auf unsere Beziehung konzentrieren konnten", verrät sie. Den Grund ihrer zwischenzeitlichen Trennung bestätigte auch ihr Partner in einem Interview mit The Sun im vergangenen Jahr. "Einer der Gründe, aus denen wir uns getrennt haben, war, weil unsere Beziehung so öffentlich war und so viele Menschen das Gefühl hatten, involviert zu sein", erklärte Liam dort.

Instagram / milliegracecourt Millie Court und Liam Reardon, UK-"Love Island"-Stars

Getty Images Liam Reardon und Millie Court im November 2021

