UK-"Love Island"-Star Millie Court ist wieder vergeben!

Millie Court ist wieder vom Single-Markt! Die Britin hatte 2021 an der UK-Ausgabe von Love Island teilgenommen – diese sogar gewonnen und sie mit Liam Reardon als Paar verlassen. Im vergangenen Jahr dann aber die Überraschung: Die kurze Romanze zwischen der Beauty und ihrem Partner war bereits wieder Geschichte. Nun ist Millie aber wieder überglücklich – denn sie ist frisch verliebt!

In ihrem neuesten YouTube-Video verriet die Bloggerin nun die tollen News. "Es gab eine Menge Gerüchte. Ich kann bestätigen, dass ich mit jemanden zusammen bin", erklärte Millie. Doch die Identität ihres neuen Partners wolle sie noch nicht enthüllen – dazu sei sie schlichtweg noch nicht bereit.

Zusätzlich räumte die 26-Jährige auch mit weiteren Spekulationen auf. In den vergangenen Monaten hatten nämlich böse Zungen behauptet, dass ihr Ex sie betrogen habe. Das sei aber nicht der Grund für die Trennung gewesen – vielmehr habe sie Probleme gehabt, eine öffentliche Partnerschaft zu führen. Nach dem Liebes-Aus hatte die Reality-TV-Bekanntheit in einer Therapie Hilfe gesucht, um die Trennung zu verarbeiten und sich mehr Selbstliebe zu schenken.

Instagram / milliegracecourt Millie Court im September 2022

Instagram / milliegracecourt Millie Court und ihr Ex-Freund Liam Reardon im April 2022

Instagram / milliegracecourt Millie Court im April 2021

