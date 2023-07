Darum macht Liam Reardon Beziehung bisher nicht öffentlich!

Liam Reardon hat einen guten Grund, über sein Liebesleben zu schweigen. Bei der britischen Variante von Love Island hatte der Realitystar sich in die Kandidatin Millie Court verliebt. Nach der Show waren sie ein Paar, doch die Beziehung zerbrach. Seit ein paar Wochen gibt es aber Gerüchte, dass die beiden wieder zusammen sind. Bestätigt hat das bisher keiner. Nun erklärt Liam auch, warum er sich bedeckt hält.

"Einer der Gründe, aus dem wir uns getrennt haben, war, weil unsere Beziehung so öffentlich war und so viele Menschen das Gefühl hatten, involviert zu sein", erklärt Liam im Interview mit The Sun. Das habe ihn und Millie als Paar sehr belastet. Sie hätten direkt jede Menge Nachrichten bekommen, wenn mal kein gemeinsames Bild hochgeladen wurde. Dieses permanente Interesse sorge dafür, dass der Waliser bisher noch zu seinem Beziehungsstatus schweigt und keine Bilder mit Millie postet. "Ich sage nicht, dass wir wieder zusammen sind. [...] Wir gehen die Dinge nur langsam an", betont Liam.

Noch vor ein paar Wochen deutete Liam an, seinen Fans durchaus erzählen zu wollen, wenn er und Millie wieder ein Paar sind. Zu dem Zeitpunkt schien der Beziehungsstatus allerdings noch ungeklärt. "Wir sind gute Freunde, wir sind wirklich enge Freunde und das, seitdem wir uns das erste Mal getroffen haben", meinte der 23-Jährige zu Daily Mail.

Instagram / milliegracecourt Millie Court und ihr Ex-Freund Liam Reardon im April 2022

Instagram / liamreardon1 Liam Reardon, britischer Realitystar

Getty Images Liam Reardon und Millie Court bei den Pride Of Britain Awards 2021

