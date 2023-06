Liebescomeback mit Millie? Liam Reardon klärt endlich auf!

Sind Liam Reardon und Millie Court wieder ein Paar? Die britischen Realitystars hatten sich in der Kuppelshow Love Island kennen und lieben gelernt – und das, obwohl er in der Sendung fremdgeknutscht hatte! Vor einem Jahr trennte sich das Paar jedoch plötzlich. In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte um ein Liebescomeback der beiden – die Ex-Partner wurden gar miteinander knutschend abgelichtet! Liam spricht nun darüber, was zwischen ihm und Millie wirklich läuft!

"Ich bin nie fremdgegangen", stellt der Realitystar zunächst im Gespräch mit der Daily Mail klar. Auch zu den Gerüchten um ein mögliches Liebescomeback äußert sich Liam: "Wir sind gute Freunde, wir sind wirklich enge Freunde und das, seitdem wir uns zum ersten Mal getroffen haben." Dass sie womöglich doch wieder ein Paar werden, schließt er offenbar nicht aus. "Falls wir in Zukunft wieder zusammenkommen, würden wir das potenziell schon den Fans mitteilen", erklärt die Fernsehbekanntheit.

Vor wenigen Wochen sah es zwischen den beiden jedoch nach mehr als bloßer Freundschaft aus. Nach einem gemeinsamen Urlaub wurden Liam und Mollie beim Security-Check am Flughafen von Fans dabei abgelichtet, wie sie sich küssen!

Getty Images Liam Reardon und Millie Court im November 2021

Getty Images Liam Reardon, Realitystar

Getty Images Liam Reardon und Millie Court bei den Pride Of Britain Awards 2021

