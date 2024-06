"Fluch der Karibik"-Star Tamayo Perry stirbt bei Hai-Attacke

Tragische Nachrichten aus Hollywood: Der Schauspieler Tamayo Perry ist am Sonntag nach einer Hai-Attacke verstorben. Den Tod des Fluch der Karibik-Darstellers verkündet nun Kurt Lager, der Leiter der Abteilung für Meeressicherheit von Honolulu, wo der schreckliche Vorfall sich ereignete. "Tamayo Perry war ein von allen geliebter Rettungsschwimmer, der an der Küste Hawaiis sehr bekannt war und ein weltweit bekannter Profi-Surfer", erklärte Kurt laut People in einem offiziellen Statement. Weiter erklärte er: "Unser Beileid geht an Tamayos Familie und an seine gesamte Rettungsschwimmer-Einheit. Wir bitten darum, dass seine Familie in dieser Zeit etwas Privatsphäre braucht."

Der 49-Jährige sei am Sonntag vor der Nordküste der Insel Oahu von dem Tier angegriffen und tödlich verletzt worden. Der leblose Körper von Tamayo wurde dort aufgefunden, mit mehreren Spuren von Haibissen. Laut der Mitteilung sollen Rettungskräfte sofort den Tod festgestellt haben. In dem Gebiet soll zuvor vor der Möglichkeit von Angriffen gewarnt worden sein.

Neben dem Chef der Küstenüberwachung nimmt auch der Bürgermeister von Honolulu Anteil an dem Tod des Rettungsschwimmers und bezeichnet ihn als "tragischen Verlust". Auch Freunde und Bekannte äußern sich öffentlich. "Ich liebe dich, Kumpel! Tamayo, ich werde nicht darüber hinwegkommen, bis ich dich im Himmel sehe", schreibt ein enger Freund des Filmdarstellers auf Facebook.

Instagram / oahusurfingexperience Tamayo Perry, Profisurfer

Instagram / oahusurfingexperience Tamayo Perry, Schauspieler

