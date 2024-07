Tödliche Hai-Attacke: Johnny Depp trauert um Co-Star Tamayo

Johnny Depp (61) trauert um seinen ehemaligen Filmkollegen Tamayo Perry. Der Schauspieler, mit dem er Seite an Seite im vierten Fluch der Karibik-Film vor der Kamera stand, kam vor rund einem Monat bei einem tödlichen Hai-Angriff ums Leben. Auf Instagram zollt ihm Johnny nun seinen Tribut. "Auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, erinnere ich mich gut an Tamayo. Ein liebenswerter Mann mit einem großen Herzen und Lebensfreude", schreibt der Hollywoodstar unter ein Schwarz-Weiß-Foto des Hawaiianers.

Im Weiteren wendet sich Johnny an die hinterbliebene Frau des Verstorbenen: "Emilia, ich sende dir meine ganze Liebe und Kraft. Du bist in meinen Gedanken." Dem Trauerpost fügt der Schauspieler dann noch einen Link zu einer GoFundMe-Seite an, auf der Geld für die Witwe des Surf-Enthusiasten gesammelt wird. Von den 200.000 Dollar Spendenziel sind mittlerweile rund 113.300 Dollar zusammengekommen.

Ende Juni dieses Jahres wurde Tamayo beim Surfen vor der Nordküste der Insel Oahu von einem Hai angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Doch für den 49-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Als die Rettungskräfte eingetroffen waren, konnten diese nur noch den Tod des Surf-Profis feststellen. Die Todesursache war schnell bekannt, denn beim Fund des leblosen Körpers wurden mehrere Spuren von Haibissen aufgewiesen.

Instagram / oahusurfingexperience Tamayo Perry, Schauspieler

Instagram / oahusurfingexperience Tamayo Perry, Profisurfer

