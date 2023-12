Shania Twain neckt Brad Pitt an seinem Geburtstag mit Song!

Diese Gelegenheit lässt sie sich nicht entgehen! Die kanadische Sängerin Shania Twain (58) wurde vor allem durch Hits wie "You're Still the One" oder "Man! I Feel like A Woman!" aus dem Jahr 1997 bekannt. Einen ganz besonderen Song lässt sie aus aktuellem Anlass nun wieder aufleben: Shania gratuliert Brad Pitt (60) mit "That Don't Impress Me Much" zum Geburtstag!

Anlässlich seines 60. Geburtstags kommentiert die 58-Jährige unter einem Instagram-Beitrag: "Das beeindruckt mich nicht wirklich, aber herzlichen Glückwunsch." Dabei spielt sie auf die berühmten Zeilen ihres Hit-Songs aus dem Jahr 1997 an. In diesen singt Shania: "Okay, du bist also Brad Pitt. Das beeindruckt mich nicht wirklich!" Unter anderem kommt auch Elvis Presley (✝42) in dem Liedtext nicht gut weg.

Dabei haben sich die Musikerin und Brad bisher nie kennengelernt! Dies verriet sie zuletzt in "Chicken Shop Date": "Ich habe ihn nie getroffen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass er mich meidet", vermutete Shania und merkt an, dass sich Brad nie direkt zu den Zeilen der Sängerin geäußert habe.

Anzeige

Getty Images Shania Twain mit Grammy bei den 38. Grammy Awards

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei der Premiere von "Babylon"

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Sängerin

Anzeige

Was haltet ihr von Shanias Kommentar zu Brads Geburtstag? Sehr witzig! Etwas unpassend! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de