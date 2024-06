"Bodyguard"-Star Bill Cobbs stirbt im Alter von 90 Jahren

In seiner langjährigen Karriere als Schauspieler wirkte Bill Cobbs in ganzen 200 Filmen und Fernsehsendungen mit. Der Filmstar war vor allem für seine Rollen in "Bodyguard", "Nachts im Museum" und "New Jack City" bekannt. Nun müssen seine Fans von ihm Abschied nehmen: Im Alter von 90 Jahren wurde der Broadway-Darsteller tot aufgefunden. "Am Dienstag, den 25. Juni, ist Bill friedlich in seinem Haus in Kalifornien verstorben", verkündet Bills Bruder Thomas Cobbs die traurigen Nachrichten auf Facebook.

Seine Familie befindet sich in tiefer Trauer. "Als geliebter Partner, großer Bruder, Onkel, Ersatzelternteil, Patenonkel und Freund feierte Bill vor Kurzem glücklich seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner Lieben", erinnert sich der Bruder des Verstorbenen dankbar im Netz. Trotz der tragischen Nachrichten findet Thomas auch positive Worte: "Als Familie tröstet uns die Gewissheit, dass Bill Frieden und ewige Ruhe bei seinem himmlischen Vater gefunden hat." Zudem richtet er sich an die Fans: "Wir bitten um Ihre Gebete und Ihren Zuspruch in dieser Zeit."

Bills Schauspielkarriere begann relativ spät. Erst im Alter von 36 Jahren zog er im Jahr 1971 nach New York, um sich gänzlich der Schauspielerei zu widmen. Zuvor hatte der spätere Hollywoodstar seinen Lebensunterhalt in Cleveland mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten verdient. Im Big Apple trat Bill der Negro Ensemble Company bei und feierte wenig später sein Broadway-Debüt in dem Stück "First Breeze of Summer". Einige Jahre später wechselte er vom Theater in die Welt der Filme und Serien. Seinen großen Durchbruch feierte er im Jahr 1979 mit seiner Rolle als Louisiana Slim in "The Hitter".

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Cobbs, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Cobbs, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de