"Vaterfigur": So rührend ehrt die Promiwelt Bill Cobbs (†90)

Nicht nur die Familie, Freunde und Fans von Bill Cobbs (✝90) trauern um den Schauspieler, sondern auch zahlreiche Promis. Wenige Tage nach dem Ableben des "Nachts im Museum"-Darstellers ehren einige Stars den Verstorbenen mit rührenden Worten. Der Suits-Darsteller Wendell Pierce (60) meldet sich beispielsweise auf X und bekundet seine Trauer: "Tage nach seinem 90. Geburtstag ist Bill Cobbs heute gestorben. Eine Vaterfigur, ein Griot, ein ikonischer Künstler, der mich durch die Art und Weise, wie er sein Leben als Schauspieler führte, inspirierte."

Auch die Schauspielerin Penny Johnson richtet sich mit liebevollen Zeilen an Bill. "Was für ein Typ! Was für eine Seele! Was für ein Talent! Was für ein Schauspieler! Was für eine Legende! So viele schöne, lustige und laute Momente mit dem großartigen Bill Cobbs. Ruhe in Frieden!", heißt es in einem Post auf dem Onlineportal. Den Trauerbekundungen schließen sich ebenfalls einige Fans an. "Oh, ruhe in Frieden, Bill Cobbs. Ein hervorragender Darsteller. Er war so großartig in 'Demolition Man – Ein eiskalter Bulle'", lautet es unter anderem.

Die erschütternde Nachricht vom Tod des 90-Jährigen verkündete seine Familie vor wenigen Tagen auf Facebook. "Am Dienstag, den 25. Juni, ist Bill friedlich in seinem Haus in Kalifornien verstorben. Als geliebter Partner, großer Bruder, Onkel, Ersatzelternteil, Patenonkel und Freund feierte Bill vor Kurzem glücklich seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner Lieben", schrieb Bills Bruder Thomas Cobbs. Zu Lebzeiten wirkte der Hollywoodstar in 200 Filmen mit, wie beispielsweise "Bodyguard", "Die fantastische Welt von Oz" oder "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast."

Getty Images Wendell Pierce, Schauspieler

Getty Images Melissa Crider und Bill Cobbs, im Film "The Others"

