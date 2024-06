Christian Lohse schießt heftig gegen EM-Moderatorin Esther!

Christian Lohse (57) macht seinem Ärger Luft – und sorgt gewaltig für Trubel im Netz. Nach dem Fußball-EM-Spiel von Deutschland gegen die Schweiz teilt der TV-Koch ein Video auf Instagram. In diesem wettert der gebürtige Bad Oeynhausener heftig gegen die Reporterin Esther Sedlaczek (38), die gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger (39) im TV die EM-Matches kommentiert. "Das geht mir gerade so auf den Sack. Esther Sedlaczek oder wie du heißt. Du hast keine Ahnung vom Fußball!", pöbelt der einstige "Die Küchenschlacht"-Moderator los und beleidigt ferner sogar das Aussehen der Journalistin: "Du siehst auch nicht gut aus – kleide dich anders. Rede respektvoll mit diesen Menschen, die da gerade super Fußball gespielt haben."

Im Netz löst Christians Clip große Empörung aus. Die Social-Media-Nutzer finden die Worte des 57-Jährigen daneben und fordern unter anderem: "Puhh Lohse... Lösch' den Post lieber ganz schnell [...]. Wo ist denn dein Niveau hin?" Einige weitere User behaupten zudem, dass eine Verwechslung passiert sei, denn Christian äußert sich über ein Interview mit Toni Kroos (34). Dieses habe jedoch nicht Esther geführt. "Ob man Esther Sedlaczek mag oder nicht, sie hat Toni Kroos überhaupt nicht interviewt. Die größte Unverschämtheit ist allerdings, sie über ihr Aussehen zu kritisieren, völlig unsachlich", heißt es und lautet ferner unter anderem: "Falsche Reporterin durch den Salat gezogen, absolut unsachlich argumentiert [...] – geht überhaupt nicht."

Zu Christians fiesen Worten äußerte sich Esther bisher nicht. Sie ist aktuell weiterhin im EM-Fieber und steckt sogar ihre zwei Kids damit an. Gegenüber spot on news plauderte die Beauty aus, dass sie mit ihrem Nachwuchs fleißig Sammelhefte beklebt. Dies sei "eine wunderbare Beschäftigung für die ganze Familie" und wecke "das Interesse und die Begeisterung an der EM." Die Moderatorin begrüßte erst Ende 2021 einen Sohn auf er Welt und wurde 2019 erstmals Mutter einer Tochter.

Anzeige Anzeige

Instagram / chefchristianlohse Christian Lohse, Koch

Anzeige Anzeige

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Christians Video? Schon okay. Jeder hat eben eine andere Meinung. Unnötig! Ich finde seine Worte total unangebracht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de