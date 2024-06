So weckt Esther Sedlaczek das EM-Interesse ihrer zwei Kids

Esther Sedlaczek (38) ist leidenschaftliche Sportmoderatorin und zweifache Mama. In wenigen Tagen startet die Fußball-EM in Deutschland, über die die Journalistin live aus den Stadien berichten wird. Ihre Familie scheint sie mit ihrer Leidenschaft für Fußball anzustecken, denn im Interview mit spot on news verrät Esther, wie sie ihre Kids für die EM begeistert. Die Sammelhefte zu bekleben sei eine "wunderbare Beschäftigung für die ganze Familie", um bei ihren Kindern "das Interesse und die Begeisterung an der EM zu wecken."

Dass die EM im eigenen Land stattfindet, sei für die Familienmama ein "großer Vorteil". "Als zweifache Mutter kann ich so fast immer im eigenen Bett schlafen", freut sich Esther in dem Interview. Die Sportmoderatorin wird wie gewohnt neben Bastian Schweinsteiger (39) über die Spiele der DFB-Elf berichten. Auf dieses Dreamteam freuen sich vermutlich nicht nur einige Fans. Auch Esther ist total hin und weg von ihrem Kollegen: "Wir verstehen uns einfach sehr gut und finden uns sympathisch."

Nachdem Esther zehn Jahre lang für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet hatte, gab sie im März 2021 bekannt, fortan die "Sportschau" in der ARD zu moderieren. Und nicht nur beruflich läuft es bei der Sportexpertin rund. 2019 begrüßte sie ihre erste Tochter. Drei Jahre später erblickte schließlich ihr Sohn das Licht der Welt. "Meine Definition von Glück – und schlaflosen Nächten. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss", schrieb Esther damals via Instagram.

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek, Sportmoderatoren

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek mit ihrem Baby

