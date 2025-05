Florian Silbereisen springt bei "Die große Maus-Show" ein

Florian Silbereisen (43) übernimmt demnächst einen ganz besonderen Moderationsjob im deutschen Fernsehen: Der beliebte Entertainer wird für Esther Sedlaczek (39) als Gastgeber bei "Die große Maus-Show" einspringen, während sie in die Babypause geht. Bereits kommende Woche moderiert Esther ihre letzte Sendung, bevor ihr drittes Kind im Sommer zur Welt kommt. Florian, der derzeit mit dem Traumschiff in der Primetime unterwegs ist, freut sich auf die neue Aufgabe und erklärte gegenüber Bild: "Für Esther bin ich gerne der Ersatzspieler." Der Wechsel erfolgt zur besten Sendezeit im WDR, wo die Show regelmäßig ein Millionenpublikum begeistert.

Die Wahl von Florian als Ersatz für Esther, die bereits bei verschiedensten Anlässen ihre Fähigkeiten als Moderatorin unter Beweis gestellt hat, war für den Sender nach eigenen Angaben schnell klar: Der 43-Jährige soll der ausdrückliche Wunschkandidat von WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn gewesen sein. Fans der erfolgreichen Kindersendung können also gespannt sein, wie der erfahrene Moderator die Bühne übernehmen und frischen Wind in das Format bringen wird. "Die große Maus-Show" läuft seit Mai 2023 mit Esther als Gesicht der Sendung und zählt inzwischen zu den Quotenhits am Samstagabend. Zuvor hatten bereits Jörg Pilawa (59) und Eckart von Hirschhausen (57) mit authentischem Wissensdurst durch die Show geführt.

Über Esther ist bereits bekannt, dass sie die Zeit bis zur Geburt ihres dritten Kindes bewusst genießen will. Ende März zeigte sie sich auf Social Media entspannt im Winterurlaub und teilte ihre Vorfreude auf den Familienzuwachs. Nach den Anstrengungen des Alltags mit zwei kleinen Kindern gönnte sie sich etwas Ruhe in den verschneiten Bergen. Die Moderatorin lebt mit ihrer Tochter, ihrem Sohn und ihrem Partner in München. Für Florian bieten die kommenden Monate nun die Möglichkeit, die Maus-Bühne auf seine eigene Art und Weise zu gestalten – wenn auch nur für eine absehbare Zeit, bis Esther zurückkehrt.

Getty Images Esther Sedlaczek und die Maus beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek genießt eine Auszeit, Februar 2025

