So jongliert Esther Sedlaczek Karriere und Kinder

Moderatorin Esther Sedlaczek (39) hat einige Tipps und Tricks in Sachen Kindererziehung auf Lager. In einem Interview mit RTL verriet die Journalistin nun, wie sie mit kniffligen Fragen ihrer Kinder umgeht und dass sie sich in schwierigen Situationen gern mit ihrem Ehemann abwechselt: "Die banalen Fragen sind oftmals die schwierigsten. Es gibt einen Punkt, wenn ich nicht mehr Bescheid weiß. Da sag ich: 'Der Papa weiß es bestimmt.'" Seit 2019 ist Esther, die beim Spagat zwischen Kindern und Karriere oft Selbstzweifel plagen, mit einem Münchner Unternehmer verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter und einen Sohn.

Parallel bereitet sich Esther aktuell auf "Die große Maus-Show" vor, die am 14. Dezember im Ersten ausgestrahlt wird. Im Sommer stand sie zudem viele Stunden vor der Kamera, als sie die Fußball-Europameisterschaft moderierte. Im Anschluss berichtete sie direkt von den Olympischen Spielen aus Paris. Trotz des vollen Terminkalenders findet sie stets eine gute Balance zwischen Karriere und Familie: "Ich habe genauso gut auch zwischendurch mal zwei, drei Wochen, in denen ich in Ruhe zu Hause bin und mich um die Kinder und den Haushalt kümmere", erklärte sie. Die Adventszeit verbringt sie zum Beispiel gern gemütlich daheim und freut sich darauf, Gäste zu empfangen. Obwohl sie sich selbst nicht als große Dekorateurin bezeichnet, schafft sie mit Lichterketten und gemütlicher Atmosphäre ein einladendes Zuhause.

Esther genießt es, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Die Arbeit mit Kindern bereitet ihr große Freude, was sich auch in ihrer Rolle bei "Die große Maus-Show" zeigt: "Es ist schön, die Kinder zu begleiten und ihnen eine schöne Zeit zu bereiten", erzählte sie in dem Interview begeistert. Ihre eigenen Erfahrungen als Mutter helfen ihr dabei, sich in die jungen Teilnehmer hineinzuversetzen. Wenn ihre eigenen Kinder neugierige Fragen stellen, steht sie ihnen geduldig Rede und Antwort – und wenn sie mal nicht weiterweiß, weiß der Papa bestimmt Rat.

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und ihr Kind, 2023

Getty Images Esther Sedlaczek und die Maus beim Deutschen Fernsehpreis 2024

