Geschlecht verraten: Esther Sedlaczek ist erneut schwanger

Es sind zuckersüße Nachrichten aus der Sportwelt: Esther Sedlaczek (39) erwartet ihr drittes Baby! Das bestätigt die ARD-Moderatorin nun gegenüber Bild: "Ja, ich bin schwanger. Ich freue mich total, es ist im Sommer so weit." Die TV-Bekanntheit will ihre Fans auch nicht unnötig lange auf die Folter spannen und verrät im gleichen Atemzug das Geschlecht ihres dritten Nachwuchses: "Es gibt keinen Grund – und ja, auch keine Chance – etwas zu verheimlichen. Wir bekommen einen Jungen."

Für Esther ist es bereits das dritte Kind und ihr zweiter Sohn. Ihr erstes Baby brachte sie im Jahr 2019 auf die Welt – ein kleines Mädchen. Rund zwei Jahre später folgte ihr erster Sohn. "Meine Definition von Glück – und schlaflosen Nächten. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss", schrieb sie damals zu einem Instagram-Beitrag, den sie anlässlich der Geburt ihres Sohnemannes teilte.

Bereits seit 2021 ist Esther als "Sportschau"-Moderatorin am Samstagabend tätig und nicht mehr wegzudenken. Auch in Zukunft können sich Fußball-Fans über ihr Gesicht freuen: Denn die 39-Jährige wird bei Übertragungen von Länderspielen sowie im DFB-Pokal zu sehen sein. Erst kürzlich verriet sie, wie sie ihre Karriere und die Familie unter einen Hut bekommt. "Ich habe genauso gut auch zwischendurch mal zwei, drei Wochen, in denen ich in Ruhe zu Hause bin und mich um die Kinder und den Haushalt kümmere", erklärte Esther im RTL-Interview.

Getty Images Esther Sedlaczek, Moderatorin

Getty Images Esther Sedlaczek, Moderatorin

