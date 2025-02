Esther Sedlaczek macht Auszeit vor Ankunft des dritten Babys

Esther Sedlaczek (39) hat auf Instagram einen Einblick in ihre wohlverdiente Auszeit gewährt. Die "Sportschau"-Moderatorin, die im Sommer ihr drittes Kind erwartet, zog es am Wochenende nach intensiven Arbeitstagen in die verschneiten Berge, wo sie bei Sonnenschein einen Augenblick für sich genoss. In ihrer Bildergalerie sieht man sie vor traumhafter Kulisse in einen dicken Daunenmantel gehüllt – entspannt und sichtlich glücklich.

Auf ihren Bildern grüßt Esther aus einem wahren Winterparadies: inklusive verschneiter Berghänge und blauem Himmel. In ihrem warmen Mantel, mit roter Wollmütze und Sonnenbrille genießt sie einen Kaffee abseits des Trubels. Die Auszeit scheint ihr gutzutun, bevor der Alltag mit zwei Kindern und einer laufenden Schwangerschaft weitergeht. In einem Interview mit der Bild verriet Esther, dass die Familie sich diesmal auf einen Jungen freut. In München lebt die Moderatorin mit ihrer fünfjährigen Tochter, ihrem dreijährigen Sohn und ihrem Partner.

Die gebürtige Berlinerin, die erst seit 2021 fester Bestandteil der "Sportschau" ist, hat sich schnell zur beliebten TV-Persönlichkeit entwickelt. Als sie das DFB-Pokal-Spiel VfB Stuttgart gegen FC Augsburg an der Seite von Bastian Schweinsteiger (40) moderierte, fiel den Zuschauern ihr Babybauch auf. Kurz darauf bestätigte Esthers Management die Vermutung der Fans gegenüber der Gala: Esther teilt mit, dass sie "im Sommer 2025 ein Kind erwartet und sich sehr freut."

Anzeige Anzeige

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und ihr Kind, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

Anzeige Anzeige