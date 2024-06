Nach Hirntumor: Kim Gloss blickt positiv in die Zukunft!

Kim Gloss (31) lässt sich nicht unterkriegen! Die ehemalige DSDS-Kandidatin musste wegen eines Hirntumors operiert werden. Die Zeit nach dem Eingriff war alles andere als einfach für die zweifache Mama. Trotzdem will sie positiv in die Zukunft schauen, wie sie in ihrem neuesten Instagram-Beitrag verrät: "Eine intensive Zeit und ein schwieriges Kapitel in meinem Leben neigt sich dem Ende. Es ist Zeit, nach vorne zu schauen und neu anzufangen. Nunmehr noch dankbarer und noch glücklicher das Leben zu leben."

Seitdem Kim die Operation gut überstanden hat, gibt sie immer wieder Updates zu ihrem Gesundheitszustand. "In meinem Fall war keine Chemo nötig, da es relativ klein war und gutartig", gab die Ex von Rocco Stark (38) Entwarnung. Trotzdem wolle Kim regelmäßig einen Arzt aufsuchen, um sich durchchecken zu lassen: "Es kann in manchen Fällen nachwachsen, deshalb kontrolliert man danach noch weiter."

Nachdem sich Kim für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, meldete sie sich Anfang Juni mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans. "Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden. Ich habe die OP hinter mich gebracht und alles ist gut verlaufen", erklärte sie im Netz und zeigte sich dankbar für all die positive Unterstützung ihrer Fans: "Ich möchte mich bei euch für all die zahlreichen Nachrichten und Genesungswünsche bedanken."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss nach ihrer OP

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

