"Layla"-Duo DJ Robin und Schürze gehen jetzt getrennte Wege

Die Ballermann-Saison ist aktuell wieder im vollen Gange: Seit Mitte April können Partyschlager-Fans auf Mallorca wieder die Partymeile rund um Bierkönig und Megapark unsicher machen. Diese Nachricht könnte die Stimmung einiger Partytouristen aber trüben: Das Musiker-Duo und Interpreten des Megahits "Layla" werden in Zukunft getrennte Wege gehen! Das verrieten die beiden Schlagerstars Robin Leutner (28) aka DJ Robin und Michael Müller, besser bekannt als Schürze, im Interview mit Bild: "Wir haben beschlossen, erst einmal keine Songs mehr zusammen zu machen, da wir sonst immer fast das gleiche Repertoire haben und wir ja schon immer eigenständige Künstler waren."

Das Ende der Zusammenarbeit der beiden Künstler kommt überraschend – erst kürzlich hatten sie anlässlich der Europameisterschaft ihren berühmten Song zu einer Fußballhymne umgedichtet: Den Erfolg der Originalversion von "Layla" übertrafen sie damit zwar nicht, eine Menge Ohrwurm-Potenzial hat er wohl trotzdem. Die beiden Baden-Württemberger hoffen zukünftig aber auf Solo-Erfolge. Schürze werde dafür weiterhin im Bierkönig auftreten, während Robin vorerst in den benachbarten Club Oberbayern gewechselt sei. Die Jungs sind sich aber im Interview mit dem Blatt einig: "Irgendwann wird wieder etwas kommen. Wir sind beide durch 'Layla' so eng zusammengewachsen, verstehen uns wie Brüder. So ganz kommen wir musikalisch doch nicht voneinander los."

Mit "Layla" landeten sie den Sommerhit des Jahres 2022. Dennoch ernteten sie auch viel Kritik: Der anzügliche Text sorgte für viele kontroverse Diskussionen. Das Lied wurde unter anderem als sexistisch bezeichnet und teilweise auf öffentlichen Veranstaltungen nicht mehr gespielt. Der Produzent des Partysongs Ikke Hüftgold (47) äußerte sich damals im Interview mit Promiflash zu der Kritik: Seiner Meinung nach sei die Diskussion "vollkommen daneben" gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / schuerze_music Schlager-Duo DJ-Robin und Schürze im Juli 2023

Anzeige Anzeige

2022 Summerfield Records x Universal Music GmbH DJ Robin & Schürze mit dem Nummer-Eins-Award für das Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie haltet ihr davon, dass DJ Robin und Schürze in Zukunft getrennte Wege gehen? Total schade, zusammen waren sie mega! Ganz gut, so kann jeder sein eigenes Ding machen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de