Tausende Euro: So viel verdienen Ballermann-Sänger wirklich

Ikke Hüftgold (48), Isi Glück und weitere Stars der Mallorca-Partyszene verdienen mit ihren Auftritten am Ballermann mittlerweile beeindruckende Summen. Laut einer aktuellen Dokumentation kassieren die beliebten Künstler pro Auftritt Gagen im fünfstelligen Bereich. Die steigenden Einnahmen spiegeln die wachsende Bedeutung des Partyschlagers wider, der jedes Jahr Millionen von Touristen an die Strände der Insel lockt. In der dreiteiligen Doku "Partyschlager", die am 1. August auf ZDFInfo ausgestrahlt wurde, geben Insider Einblicke in die boomende Branche.

Musikproduzent Mike Rötgens von "Xtreme Sound" berichtet, dass mit Party-Hits am Ballermann inzwischen rund 500 Millionen Euro verdient werden. "Während ich früher 2.000 bis 3.000 Euro schon als viel empfand, geht's mittlerweile an die 30.000 Euro für eine halbe Stunde", erklärt Mike. Besonders Künstler wie Mickie Krause (54) und Mia Julia (37) könnten solche Höchstgagen verlangen. Auch Adrian Lotz, Geschäftsführer von "Summerfield Booking", bestätigt, dass die Gagen in den letzten Jahren gestiegen sind.

Ikke Hüftgold, mit bürgerlichem Namen Matthias Distel, hat sich in den letzten Jahren zu einem der gefragtesten Partysänger auf Mallorca entwickelt. Seine energiegeladenen Shows und eingängigen Hits sorgen stets für ausgelassene Stimmung unter den Feiernden. Laut der Doku verdienen die "Ballermann"-Stars folgende Summen: Ikke liegt weit vorne. Er verdient 20.000 bis 30.000 Euro für 45 Minuten. Isis Gage kann sich ebenfalls sehen lassen: Sie erhält stolze 10.000 bis 15.000 Euro pro Auftritt. Auch Julian Benz lässt sich für einen Auftritt gut bezahlen: Er bekommt 2.000 bis 5.000 Euro. Diese Zahlen zeigen, wie lukrativ die "Ballermann"-Musikszene wirklich ist.

ActionPress Mickie Krause, Entertainer

NDR/Marc Bremer Ikke Hüftgold

