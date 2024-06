Musiker Kinky Friedman ist im Alter von 79 Jahren verstorben

Kinky Friedman war ein beliebter Countrymusiker, der in sich in seinem späteren Leben auch einen Namen als Autor von Kriminalromanen einen Namen machte. Jetzt ist der US-Amerikaner im Alter von 79 Jahren verstorben, wie auf seinem Profil auf der Plattform X bekannt gegeben wird. "Kinky Friedman ist in seinem geliebten Echo Hill über den Regenbogen gegangen, umgeben von Familie und Freunden. Kinkster hat in den letzten Jahren enorme Schmerzen und unvorstellbare Verluste erlitten, aber er hat nie seinen Kampfgeist und seine Schlagfertigkeit verloren", lauten die emotionalen Zeilen.

Eine genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Auch wann der Satiriker verstorben ist, wurde noch nicht offiziell bestätigt. In dem Statement auf seinem Profil heißt es aber weiter: "Kinky wird weiterleben, wenn seine Bücher gelesen und seine Lieder gesungen werden." Kinky hat im Laufe seines Lebens einiges an Werken produziert und tourte nicht nur mit Bob Dylan (83) durch Amerika, sondern machte sich auch mit seiner Band The Texas Jewboys einen Namen. Bis zuletzt trat Kinky hin und wieder noch auf. Er hatte aber auch immer wieder wegen seiner satirischen Texte und dem Gebrauch von schwarzem Humor Gegenwind bekommen.

Neben der Musik war er auch als Schriftsteller tätig und brachte sich in der Politik ein. Im Jahr 2006 kandidierte er sogar bei den Wahlen zum Gouverneur von Texas – und bekam immerhin zwölf Prozent der Stimmen! Damit wurde er aber nur Vierter. Auch war Kinky lange Zeit mit den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (77) und George W. Bush (77) befreundet.

Getty Images Kinky Friedman im Jahr 2022

Getty Images Kinky Friedman, Countrymusiker

