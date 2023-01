So romantisch ging Daniel Lott vor seiner Eva auf die Knie!

Daniel Lotts Heiratsantrag lief einfach perfekt! Der gebürtige Schwabe hatte 2018 bei Die Bachelorette nach der großen Liebe gesucht. Woche für Woche hatte er eine Rose von Nadine Klein (37) bekommen, bis diese sich im Finale dann doch gegen ihn entschieden hatte. Daniels große Liebe Eva war ihm etwa zwei Jahre später begegnet. Gestern erst gab der ehemalige Rosenanwärter seine Verlobung mit ihr bekannt. Im Interview mit Promiflash verriet er jetzt, wie besonders der Moment ablief.

Der Wahl-Münchner plauderte gegenüber Promiflash aus, dass seine Herzensdame wohl nicht mit einem baldigen Antrag gerechnet habe. "Sie dachte, wir gehen zu einem Galadinner für Silvester", erinnert Daniel sich. "Wobei ich in dem Moment das erste Mal in meinem Leben sprachlos war. Ich dachte, das gibt es nicht. Jetzt weiß ich, dass es das gibt. Es kam einfach nichts für zehn Sekunden. Und dann hatten wir beide ein klein wenig Pipi in den Augen. Und sie hat es realisiert", beschreibt er die unvergessliche Situation.

Auf Instagram hatte der TV-Star seine Follower mit einem Video einen Einblick in den besonderen Moment gegeben. In diesem sieht man Daniel und seine Liebste vor einer traumhaften Strandkulisse auf den Philippinen in einem weißen Pavillon stehen, an dem rosa Blumen hängen. Darunter befanden sich ein liebevoll geschmückter Tisch und stimmungsvolle Lichterketten.

Instagram / daniel_lott Daniel Lott und seine Verlobte Eva

Instagram / daniel_lott Daniel Lott mit seiner Verlobten Eva

Instagram / daniel_lott Daniel Lott mit seiner Eva auf den Philippinen

