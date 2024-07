Filmstar Maria Rosaria Omaggio stirbt im Alter von 67 Jahren

Traurige Nachrichten aus Italien: Die Schauspielerin Maria Rosaria Omaggio ist nach längerer Krankheit im Alter von 67 Jahren in Rom verstorben. Die Botschaft um das Ableben der "Die Viper"-Berühmtheit verkündete der Präsident der italienischen Kommission für Kultur, Wissenschaft und Bildung vor wenigen Stunden auf Instagram. "Mit dem Tod von Maria Rosaria Omaggio verabschieden wir uns von einer großartigen italienischen Film- und Theaterschauspielerin, einer Stilikone, die mit den größten Schauspielern und Regisseuren zusammengearbeitet hat", schrieb Federico Mollicone zu einem Bild der Ikone.

Ihre Fans, Mitarbeiter und Kollegen werden "ihre Ironie, ihre Sensibilität, ihre Eleganz" für immer in Erinnerung behalten, betont der Präsident weiter. Es sei eine Ehre gewesen, sie getroffen und kennengelernt zu haben. "Das Leben ist eine Phase, in der du die Königin warst. Jetzt bist du auf dem Wagen zu anderen Bühnen und anderen Charakteren gekommen", fügt er abschließend hinzu.

In ihrem Heimatland galt Maria seit den späten 1970er-Jahren als Filmstar. Insgesamt spielte sie in rund 40 Filmproduktionen und Theaterstücken mit. 2012 übernahm sie in Woody Allens (88) Film "To Rome With Love" eine kleine Rolle an der Seite von Jesse Eisenberg (40), Alec Baldwin (66) und Penelope Cruz (50). In der Rolle als Journalistin im Film "Walesa. Der Mann aus Hoffnung", der im Jahr 2013 erschien, verschaffte sich die gebürtige Italienerin dann endgültig internationale Erfolge.

Getty Images Maria Rosaria Omaggio, Schauspielerin

Getty Images Italienische Schauspielerin Maria Rosaria Omaggio

