So stylish feuerten die Spielerfrauen die Nationalelf an!

Beim aufregenden EM-Spiel am Samstagabend im Westfalenstadion, bei dem Deutschland gegen Dänemark spielte, eroberten die Frauen der deutschen Fußballstars genauso die Aufmerksamkeit wie das Match selbst. Lena Wurzenberger, die Freundin von Julian Nagelsmann, begeisterte im Familienblock mit leidenschaftlichem Mitsingen der Hymne. Anika Neuer (24), die Gattin von Nationaltorwart Manuel Neuer (38), setzte modische Akzente mit einer eleganten Chanel-Tasche und dem EM-Maskottchen Albärt als Schlüsselanhänger. Auch Sophia Weber, die Verlobte von Kai Havertz, zeigte sich herzlich und festigte ihre Freundschaft mit Katrine Friis, der Partnerin des dänischen Spielers Andreas Christensen.

Denn nach dem 2:0-Sieg gegen die Dänen zeigte Sophia eine rührende Geste und umarmte Katrine herzlich. Die beiden teilen mittlerweile eine Freundschaft, die über die sportlichen Rivalitäten hinausgeht. Zeitgleich sorgte Lisa Füllkrug, die Frau von Niclas Füllkrug (31), als Party-Organisatorin für die entspannte Atmosphäre hinter den Kulissen. Denn wie einige Spielerfrauen in ihren Instagram-Stories zeigten, organisierte die Jugendliebe des BVB-Stürmers vor dem Spiel eine kleine Feier mit Champagner und Törtchen, um die Nerven zu beruhigen und für den anstehenden Fußballabend vorzubereiten.

Wie lange die Frauen der Nationalmannschaft ihre Jungs noch anfeuern können, bleibt abzuwarten. Am kommenden Freitag müssen die Kicker um Trainer Julian erst einmal im Viertelfinale gegen Spanien ran. Die konnten sich nämlich am Sonntagabend nach einem 0:1-Rückstand letztendlich 4:1 gegen Georgien durchsetzen. Und die Fans sind vor diesem Kracher schon ganz aufgeregt. "Deutschland gegen Spanien könnte echt ein Jahrhundertspiel werden", schrieb unter anderem ein Fußballliebhaber auf X. Ein anderer Fan blickt der Partie eher mit Respekt entgegen: "So schade, dass wir Spanien gegen Deutschland im Viertelfinale bekommen. Der Sieger wird auch die EM gewinnen. Und aktuell sehe ich nicht, wie wir Spanien schlagen."

Die Frauen werden der Nationalelf so oder so den Rücken stärken. Doch wird auch Lisa Müller (34) wieder im Stadion ihrem Mann Thomas (34) zujubeln? Seit Wochen beherrschen nämlich Gerüchte um eine Ehekrise die Schlagzeilen. Doch Lisa, die bisher bei keinem EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gesichtet wurde, unterstützte ihren Liebsten nun aus vollem Herzen auf der Tribüne. Im Auswärtstrikot der DFB-Stars feuerte sie die Mannschaft an und schien eine gute Zeit zu haben.

Getty Images Lisa Füllkrug, Ehefrau von Kicker Niclas Füllkrug

Instagram / sophiaaemelia Kai Havertz Verlobte Sophia Weber mit Katrine Friis

ActionPress / MAGICS / Peter Schatz Lisa Müller beim EM-Achtelfinale

