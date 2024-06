Viertelfinale steht fest: Deutschland trifft auf Spanien!

Spanien steht im Viertelfinale der Fußballeuropameisterschaft! Die Elf von Luis de la Fuente kann sich im Achtelfinale gegen Georgien durchsetzen. Zunächst gingen aber Georgien, die als Außenseiter gehandelt wurden, durch ein Eigentor von Robin Le Normand in Führung. Kurz vor der Halbzeit konnten die Spanier jedoch den Ausgleich erzielen. In der 51. Spielminute schoss Fabián Ruiz dann den Führungstreffer für Spanien. Im weiteren Verlauf des Spiels trafen dann auch noch Nico Williams und Dani Olmo (26). Somit bezwang Spanien Georgien mit 4:1.

Am kommenden Freitag treffen somit Deutschland und Spanien aufeinander. Die Reaktionen im Netz fallen gemischt aus. "Deutschland gegen Spanien könnte echt ein Jahrhundertspiel werden", schreibt ein Fußballfan auf X. "So schade, dass wir Spanien gegen Deutschland im Viertelfinale bekommen. Der Sieger wird auch die EM gewinnen. Und aktuell sehe ich nicht, wie wir Spanien schlagen",schreibt ein anderer User. Ein anderer Sportliebhaber meint hingegen: "Wird hoffentlich geil. Wir sollten auch nicht so schwarz sehen: Deutschland hatte mit der Schweiz und Dänemark schon zwei wirklich gute Gegner. Spanien hatte bisher eher Urlaub."

Gestern Abend sicherte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann sein Ticket ins Viertelfinale. Im Dortmunder Stadion besiegte die DFB-Elf Dänemark. Für Deutschland trafen Kai Havertz und Jamal Musiala (21). Das Spiel musste für 20 Minuten aufgrund eines schweren Gewitters pausiert werden.

Getty Images Joshua Kimmich beim EM-Spiel gegen Dänemark

Getty Images Khvicha Kvaratskhelia, georgischer Fußballer

