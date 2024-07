Todesursache bekannt: Eva Evans (†29) hat Suizid begangen

Vor wenigen Monaten ist die TikTok-Influencerin Eva Evans im Alter von nur 29 Jahren plötzlich verstorben und hinterließ Tausende trauernde Fans und Freunde. Lange wurde spekuliert, wie die Internetbekanntheit um ihr Leben kam, doch nun ist die Todesursache bekannt: Eva beging am 20. April 2024 Suizid durch Erhängen. Wie TMZ berichtet, wurde die Influencerin noch in ihrem New Yorker Apartment von Notärzten für tot erklärt.

Schon einige Tage nach ihrem Tod hat ein Insider gegenüber dem Magazin verraten, dass Eva von einem Freund leblos in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Auch damals wurde vermutet, dass sie ohne fremdes Einwirken aus dem Leben geschieden ist, da sie eine Notiz am Tatort hinterlassen hatte, in der sie angeblich eine Erklärung für ihren Tod hinterließ. Allerdings wurden bisher keine weiteren Informationen zum Inhalt des Briefes veröffentlicht.

Es war die Schwester des Social-Media-Stars, die zuerst die traurigen Neuigkeiten an die Fans von Eva weitergab. In einem Instagram-Posting schrieb sie die erschütternden Worte: "Gestern erhielt meine Familie die Nachricht, dass unsere süße, fabelhafte, kreative, fürsorgliche und urkomische Eva, meine wunderschöne Schwester, gestorben ist". Auch Kollegin Julia Fox (34) meldete sich zu Wort in einem kurzen Video im Netz und meinte: "Ich habe sie immer wie eine kleine Schwester gesehen, und ich weiß, dass sie zu mir aufgeschaut hat."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / itsevaevans Eva Evans im April 2022

Instagram / itsevaevans Eva Evans, Bloggerin



