EM-Viertelfinale: Spielerfrauen dürfen nicht in DFB-Quartier

Die diesjährige Fußball-EM ist aktuell in aller Munde – wohl auch dank des überraschenden Erfolgs der deutschen Nationalelf. Während das zuletzt bei allen für jede Menge Freude und Jubel gesorgt hat, werden die jüngsten News um das bevorstehende Viertelfinale wohl eher sauer aufstoßen – vor allem bei den Partnerinnen der Spieler. Denn wie Bild erfahren haben will, werden die Spielerfrauen im Falle eines Viertelfinalsieges nicht mit ins Quartier nach Herzogenaurach reisen dürfen. Als Begründung nannte Bundestrainer Julian Nagelsmann die wenige Zeit bis zum Halbfinale. Denn diese soll vor allem mit zahlreichen Trainingseinheiten gefüllt werden.

Obwohl die Damen an der Seite der Kicker wohl auf etwas Quality Time mit ihren Liebsten verzichten werden müssen, werden sie doch mit großer Sicherheit im Stadion wieder vollends hinter ihren Männern stehen. Bereits beim vergangenen Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark zogen sie vom Familienblock aus alle Blicke auf sich. Während Julians Freundin Lena Wurzenberger voller Stolz die Hymne mitsang, zeigte sich Manuel Neuers (38) Partnerin Anika Neuer (24) in einem stylishen EM-Look bestehend aus Trikot, weißem Rock und Chanel-Tasche.

Wie viel Grund zum Jubel die Nationalelf um Ilkay Gündogan (33) und Co. nach dem Viertelfinale haben wird, zeigt sich schon am kommenden Freitag. Denn dann wird Deutschland mit Spanien auf einen der diesjährigen heimlichen Favoriten der Europameisterschaft treffen. Das baldige Aufeinandertreffen sorgte auch schon im Netz für jede Menge Aufsehen. "So schade, dass wir Spanien gegen Deutschland im Viertelfinale bekommen. Der Sieger wird auch die EM gewinnen. Und aktuell sehe ich nicht, wie wir Spanien schlagen", schrieb ein sichtlich betrübter User auf X. Wiederum ein anderer fieberte dem Match jedoch entgegen und meinte: "Deutschland gegen Spanien könnte echt ein Jahrhundertspiel werden."

Getty Images Anika Neuer, Ehefrau von Torwart Manuel Neuer

Getty Images Mikel Merino, Dani Olmo und Nico Williams

