"Top Chef"-Justin Sutherland wegen Gewaltandrohung verhaftet

Justin Sutherland wurde verhaftet. Wie Us Weekly berichtet, liegt gegen den Starkoch eine Anklage wegen Gewaltandrohung vor, nachdem die Polizei auf einen Anruf wegen eines Mannes mit einer Waffe reagiert hatte. Der Strafanzeige zufolge soll Justin seiner Freundin Serena Lange mit der Waffe auf die Brust geschlagen und ihr gedroht haben: "Komm nicht zurück, oder ich erschieße dich." Zudem habe er ihr laut dem Dokument die Hände um den Hals gelegt und gesagt: "Ich will dich tot sehen."

Der "Top Chef"-Star weist die Anschuldigungen jedoch von sich. "Ich bin unschuldig und freue mich darauf, meine Unschuld mithilfe des Justizsystems zu beweisen", schreibt Justin in einem Statement. Er habe sich am Wochenende in einer Situation befunden, in der er in Gewahrsam genommen und eines Verbrechens beschuldigt wurde. "Ich bedaure zutiefst, dass ich mich in diese Situation begeben habe und den Schmerz und das Leid, das ich den Menschen in meinem Umfeld zugefügt habe", führt er weiter aus.

Der 40-Jährige erklärt außerdem, der Vorfall habe ihm "die dringende Notwendigkeit vor Augen geführt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und mein Leben grundlegend zu ändern". Er sei zudem entschlossen, Wiedergutmachung zu leisten und eine Therapie anzufangen. "Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit, während wir darauf warten, dass die Wahrheit ans Licht kommt und meine Unschuld weiter bewiesen wird", schließt Justin ab.

Instagram / chefjustinsutherland Justin Sutherland mit seiner Freundin Serena Lange im Januar 2024

Getty Images Justin Sutherland, Koch, beim Capitol Food Fight 2023

