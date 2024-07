"Gibt Prügel": Ilka Bessin spricht über schwierige Kindheit

Pinkfarbener Trainingsanzug, wuschelige Locken und großes Mundwerk – Ilka Bessin (52) machte sich mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn (52) einen großen Namen in der Comedy-Szene. In einem Gespräch mit "deep und deutlich" gibt die Komikerin nun nähere Einblicke in ihre Vergangenheit, die offenbar alles andere als lustig war. "Ich hatte eine schöne, aber sehr strenge Kindheit, die davon geprägt war, dass man ab und zu einen auf den Hintern bekommen hat", berichtet Ilka und fügt außerdem hinzu: "Wenn du irgendetwas gemacht hast und weißt: Papa kommt jetzt nach Hause und es gibt Prügel. Dann war die Stimmung angespannt. Es war schon häufiger so."

Ilka erzählt davon, dass sie früher häufiger mal in das Portemonnaie ihrer Mutter gegriffen habe, um sich und ihren Freunden eine Kugel Eis zu kaufen – dabei wurde sie aber erwischt. "Die Nachbarin hatte mich gesehen. Dafür habe ich natürlich Prügel bekommen. Nicht, weil ich geklaut, sondern weil ich gelogen habe", erzählt die 52-Jährige. Das Verhalten ihrer Eltern erklärt die TV-Bekanntheit damit, dass es damals einfach eine "ganz andere Art von Erziehung" gewesen sei und es so etwas heute am besten gar nicht mehr geben sollte. Auf die Frage hin, ob sie ihren Eltern die Handgreiflichkeiten verziehen habe, antwortet Ilka: "Natürlich findest du es nicht toll, auf den Hintern zu kriegen, aber meine Eltern haben sich im Laufe der Jahre dafür entschuldigt. Da habe ich für mich gesagt: Es sind meine Eltern, ich liebe sie. Für mich war dann das Thema durch. Ich habe meinen Eltern verziehen."

Die Komikerin legte sich allerdings schon in ihrer Kindheit eine passende Strategie zurecht, um besser mit negativen Ereignissen zurechtzukommen. Im November vergangenen Jahres sprach Ilka darüber, dass sie während ihrer Schulzeit gemobbt wurde. "In der Schule hatte ich eine große Schnauze. Ich war groß und moppelig, wurde gehänselt und machte das wett mit lustigen Sprüchen", verriet sie gegenüber Bild. Obwohl sie offenbar schon damals ihr Talent als Comedian entdeckt hatte, machte sie zunächst eine Ausbildung als Köchin, schulte allerdings später zur Hotelfachfrau um. Ihre Karriere als Cindy aus Marzahn begann schlussendlich in den 2000ern im Quatsch Comedy Club von Thomas Hermanns (61).

Anzeige Anzeige

Getty Images Ilka Bessin beim Comedypreis in Köln

Anzeige Anzeige

Galuschka, Horst Ilka Bessin, Komikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de