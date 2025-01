Hartes Training: Ilka Bessin sagt den Kilos den Kampf an

Ilka Bessin (53), bekannt als die Kultfigur Cindy aus Marzahn, macht ernst mit ihrem Neujahrsvorsatz. Die Comedian hat sich vorgenommen, Gewicht zu verlieren, und arbeitet dafür hart im Fitnessstudio. Auf ihrem Instagram-Profil gab die TV-Ikone Einblick in ein schweißtreibendes Training, bei dem sie entschlossen an einem Tau-Seil zieht. "Ich kann nicht mehr", meint sie schnaufend, doch das hält sie nicht davon ab, nach einer kurzen Pause weiterzumachen. Unterstützt wird sie von einem Coach, der sie motiviert und ihr Mut zuspricht.

In der Bildunterschrift des dazugehörigen Videos zeigt sich Ilka humorvoll und stolz zugleich: "Ich liebe es, wenn der Trainer sagt, mach mal 'ne Minute und ich einfach geniale und großartige 35 Sekunden schaffe." Mit ihren Fans teilt sie nicht nur diesen Fortschritt, sondern auch eine Botschaft: "Was macht euch eigentlich richtig stolz? Seid lieb zueinander und respektiert euch." Die Reaktionen sind überwältigend positiv. Ihre Community, die über 300.000 Follower umfasst, kommentiert fleißig: "Respekt an alle, die es versuchen!", "Ich finde es klasse. Du schaffst das" und "Ich zieh' den Hut vor dir." Einst besorgte Stimmen über ihre Gesundheit sind damit neuer Begeisterung gewichen.

Neben ihrer Comedy hat Ilka immer wieder bewiesen, dass sie auch abseits der Bühne eine Inspiration sein kann. Ihr Weg zu einem gesünderen Lebensstil ist für viele ein Vorbild und zeigt eine neue, entschlossene Seite der Künstlerin. Während sie mit Cindy aus Marzahn (53) für schrille Outfits und spitze Zunge bekannt wurde, gibt sie auf Social Media immer wieder authentische Einblicke in ihr Privatleben – von humorvollen Momenten bis hin zu ernsten Themen wie Body Positivity und Selbstakzeptanz. Mit ihrer offenen Art motiviert sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Fans.

Getty Images Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn, Februar 2012

Getty Images Ilka Bessin, deutsche Komikerin

