"Das neue Ich": Ilka Bessin zeigt sich mit krasser Frisur

Mit der Figur der Cindy aus Marzahn feierte Ilka Bessin (52) riesige Erfolge in der Comedy-Welt. Ihr auffallender Look – pinkfarbener Jogginganzug, wildes Make-up und blonde Locken – gehörte damals immer mit dazu. Ob die Berlinerin möglicherweise an einer neuen Figur oder gar einem neuen Programm arbeitet? Ein aktueller Beitrag auf ihrem Instagram-Account könnte es vermuten lassen. Das Foto zeigt sie mit kurzen schwarzen Haaren, die ihr vom Kopf abstehen. Die Seiten ihres Kopfes sind sogar rasiert. Zur neuen Frisur kombiniert sie eine stylishe kugelrunde Brille mit schwarzem Rahmen und ein dezentes Make-up. "Das neue 'Ich'. Wie findet ihr es? Habt euch lieb und respektiert euch", schreibt sie dazu. Dahinter setzt sie zwei Regenbogen-Emojis und mehrere Herzchen.

Ihre Fans scheinen sich unsicher zu sein, ob das Umstyling der Comedy-Ikone echt ist. "Guter Fotoshop. Aber dein blondes, langes Haar steht dir einfach besser", meint einer von ihnen, während andere dagegenhalten: "Wenn das echt ist, hat dein Friseur einen echt tollen Job gemacht!" Andere Fans finden, sie sehe jetzt aus wie die Sängerinnen Kerstin Ott (42) oder Pink (44). Für die Mehrheit zählt aber nicht Ilkas Äußeres. "Da du mich in jedem Outfit und mit jeder Frisur zum Schmunzeln bringen kannst, ist’s mir egal, wie du aussiehst. Du machst mich manchmal mit deinen Postings happy und das zählt", heißt es öfter.

Obwohl Ilka sich meistens gut gelaunt, fröhlich und unbeschwert präsentiert, war ihr Leben nicht immer so. Besonders während ihrer Kindheit durchlebte die TV-Bekanntheit eine schwierige Zeit. Im Podcast "deep und deutlich" erinnert sie sich zurück: "Wenn du irgendetwas gemacht hast und weißt: Papa kommt jetzt nach Hause und es gibt Prügel. Dann war die Stimmung angespannt. Es war schon häufiger so." Dennoch habe sie ihren Eltern im Laufe der Zeit ihre strenge Erziehung verziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn, Februar 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Ilka Bessin, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Ilkas neuem Look? Ich finde, er steht ihr super! Ich finde, das geht überhaupt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de