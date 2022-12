Nach Comedyshow: Ilka Bessin erhält total fiese Nachricht!

Ilka Bessin (51) lässt Dampf ab! Die gebürtige Luckenwalderin, die unter dem Namen Cindy aus Marzahn bekannt ist, galt jahrelang als eine der angesagtesten Künstlerinnen der Comedy-Welt. 2016 zog sie sich trotz ihres Erfolges aus dem Rampenlicht zurück – doch ganz konnte sie es nicht lassen: Im vergangenen Sommer kehrte der Comedy-Star auf die Bühne zurück. Auch wenn sich viele auf das Comeback freuten, hatten andere dennoch etwas auszusetzen: Ein Fan gab Ilka Abnehmtipps, was sie ziemlich verärgerte.

Am ersten Weihnachtsfeiertag war Cindy aus Marzahn in der "Dalli Dalli"-Show zu sehen, was ein Fan der Komikerin dazu veranlasste, sich bei ihr zu melden. "Habe gerade eine Nachricht von einer Dame bekommen. Sie hat mich bei "Dalli Dalli" gesehen und findet, ich hätte sehr zugenommen. Sie möchte, dass ich sie kontaktiere, denn sie hätte ein paar Tipps für mich zum Abnehmen", berichtete die 51-Jährige in ihrer Instagram-Story und merkte empört an: "Ganz ehrlich? Was ist los mit der Welt?"

Auch wenn so eine Nachricht in ihrem Postfach gelandet ist, freue sich Ilka dennoch sehr über ihr Comeback. "Dankeschön, vielen Dank! Boah, ich muss weinen", hatte die Komikerin in einem RTL-Interview nach ihrer ersten Show ihren Emotionen freien Lauf gelassen.

Getty Images Ilka Bessin im Februar 2020

Getty Images Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn, November 2015

Getty Images Ilka Bessin beim Comedypreis in Köln

