Trotz Zweifeln: Ilka Bessin zeigt Foto von sich im Badeanzug

Ilka Bessin (53), bekannt als Komikerin und ehemaliges Alter Ego von Cindy aus Marzahn (53), hat bei Instagram einen besonders persönlichen Moment geteilt. Im Urlaub mit ihrer besten Freundin in Afrika veröffentlichte sie ein Foto, das sie im pastellfarbenen Badeanzug am Strand sitzend zeigt. Obwohl das Bild von hinten aufgenommen wurde und schlicht wirkt, war das Teilen für Ilka eine Überwindung. "Ich hatte Angst vor der Reaktion", gestand sie offen in ihrem Post. Ihre Freundin habe sie ermutigt: "Zeig es den Menschen ruhig."

Wie Ilka in ihrem Post schreibt, hat sie ihre Freundin zuvor gefragt: "Meinst du, ich kann dieses Foto posten?" Nach einem klaren "Ja, klar, warum nicht?" fiel es ihr trotzdem nicht so leicht: "Das ist einfach gesagt. Ganz ehrlich. Ich hatte Angst vor der Reaktion, Angst vor Äußerungen, die mich verletzen könnten oder mir wehtun. Ich bin jetzt mal so mutig und ich poste es, auch wenn es gleich Kommentare gibt, die vielleicht nicht so cool sind. Ich kann euch aber dieses Bild einfach nicht unterschlagen." Mit ihrem Beitrag appellierte Ilka an mehr Akzeptanz und Liebe: "Schaut doch mal, wie schön dieses Meer ist. So voller Akzeptanz und voller Liebe. Habt euch lieb und respektiert euch."

Ihre Fans reagierten begeistert und einfühlsam. Nicht nur lobten viele die Schönheit des Bildes, sondern betonten auch, wie inspirierend die Worte der Komikerin seien. Kommentare wie "Danke dafür! Du bist ein Vorbild für mich und viele andere Frauen" oder "Es gibt absolut keinen Grund, dieses tolle Bild nicht zu posten" zeigten, dass Ilkas Offenheit gut ankam. Negative Reaktionen blieben komplett aus – im Gegenteil: Ilkas Fans feierten sie für ihren Mut. Seit Jahren nutzt sie ihren Instagram-Kanal für ehrliche Einblicke und spricht auch über Themen wie gesellschaftliche Akzeptanz und Selbstliebe.

Getty Images Ilka Bessin, deutsche Komikerin

Getty Images Ilka Bessin im Februar 2020

