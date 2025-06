20 Jahre Cindy aus Marzahn: RTL kündigt Jubiläumsshow an

Cindy aus Marzahn (53) wird 20! Anlässlich des Jubiläums von Ilka Bessins (53) Kultfigur plant RTL eine große Primetime-Show. "Cindy aus Marzahn - 20 Jahre Pink" wird am Samstag, dem 28. Juni, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die Show wird ein bunter Rückblick auf die Karriere der Berliner Kunstfigur, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Herzen vieler Fans erobert hat. Unter anderem werden prominente Comedy-Gäste wie Torsten Sträter (58), Atze Schröder (59) und Olaf Schubert (57), der als "Captain Bumsgewitter" auftreten wird, erwartet. Mit ausgefallenen Darbietungen, darunter auch als "Rapperin auf Irrwegen" oder "Marzahner Antwort auf Paris", verspricht die Show ein unterhaltsames Programm.

Schon eine Woche vor der Jubiläumsshow stimmt RTL mit einer Premiere ein: Am 21. Juni wird das Bühnenprogramm "Cindy aus Marzahn live! Einmal Prinzessin und zurück" erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. Doch nicht nur Cindy bekommt bei RTL in den kommenden Wochen eine Bühne. Die kommenden Samstagabende stehen ganz im Zeichen der Comedy – etwa mit dem Programm "Ich find's lustig" von Sascha Grammel (51) oder einer neuen Ausgabe der Spielshow "Eltons 12", bei der diesmal zwölf Musiker gegeneinander antreten.

Die Figur Cindy aus Marzahn hatte Ilka Bessin 2003 erschaffen und damit damals den Startschuss zu einer absoluten Erfolgskarriere gegeben. 2016 hängte sie ihren pinken Jogginganzug an den Nagel und widmete sich mehrere Jahre lang anderen Projekten. 2022 schlüpfte Ilka für die "Cindy aus Marzahn Show" wieder in ihr Kostüm und feierte ihr Comeback. In diesem Jahr gibt es zum 20-jährigen Jubiläum neben der RTL-Sondershow auch eine Revival-Tour. Bis Ende August wird die Komikerin als ihre Kultfigur in der "Einmal Prinzessin und zurück"-Tournee in mehreren deutschen Städten auf der Bühne stehen.

Getty Images Ilka Bessin, deutsche Komikerin

Getty Images Kunstfigur Cindy aus Marzahn

