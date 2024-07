Clint Eastwoods Tochter schießt gegen ihre Schwester Morgan!

Ärger zwischen Clint Eastwoods (94) Töchtern! Erst vor wenigen Wochen heiratete Morgan Eastwood, die Tochter des Schauspielers, auf der Ranch ihres Vaters. Auch Halbschwester Kathryn war mit von der Partie. Mittlerweile scheint der Haussegen aber mächtig schief zu hängen. Wie Daily Mail berichtet, schießt Kathryn in den sozialen Medien scharf gegen ihre Schwester. Zu Beginn veröffentlichte die Schauspielerin ein Video, das sie gemeinsam mit ihrem Vater tanzend auf der Hochzeit zeigt. "Ich habe 50 verdammte Sekunden lang mit meinem Vater getanzt, bevor wir unterbrochen wurden, weil jeder ein Stück von seinem Arsch haben will", schrieb sie zu dem Clip. Wenige Tage später knöpfte sie sich dann ihre Schwester vor. "Ich musste mit meiner Schwester Morgan nach ihrer Hochzeit Schluss machen, weil sie so besorgt um ihren Ruf ist, dass sie mich online vor aller Welt als 'verrückt' bezeichnet hat", schrieb sie unter ein Selfie von sich.

Doch damit nicht genug: Unter anderem vergleicht Kathryn die frischvermählte Braut mit der Disney-Bösewichtin Morgana. Auch so zog sie weiter vom Leder. Unter ein Familienfoto, das ihren Vater Clint mit einigen seiner Sprösslinge im Kindesalter zeigt, schreibt die Blondine: "Meine Geschwister sind seltsam und unecht, innerlich und äußerlich". Morgans Mutter Dina Ruiz mischte sich mittlerweile in den Streit ein und drohte Kathryn per SMS, rechtliche Schritte einzuleiten. Diese kümmerte das recht wenig – sie veröffentlichte die Nachrichten im Netz.

Morgan, die ihren Partner Tanner Koopmans ehelichte, schwärmte noch kürzlich im People-Interview von den Feierlichkeiten. "Es war nicht alles geplant und wir haben in letzter Minute einfach improvisiert. Es war bezaubernd", erklärte sie. Die Beteiligung der Familie an der Hochzeit sei ihr und dem Bräutigam wichtig gewesen: Während Morgans Neffe Titan das Tragen der Ringe übernehmen durfte, begleitete ihr Vater Clint sie zum Altar. Morgan erwartet derzeit außerdem ihr erstes Kind.

Anzeige Anzeige

Instagram / katie_loves_disney Kathryn Eastwood, Tochter von Clint Eastwood

Anzeige Anzeige

Instagram / morganeastwood Tanner Koopmanns und Morgan Eastwood, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kathryn öffentlich gegen ihre Schwester Morgan schießt? Ich finde das gemein. Ich finde das witzig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de