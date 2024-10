Clint Eastwoods Tochter Morgan ist erstmals Mama geworden

Süße Neuigkeiten aus dem Hause Eastwood: Clint Eastwoods (94) Tochter Morgan ist zum ersten Mal Mama geworden! Die süßen Neuigkeiten verkündet die dunkelhaarige Beauty jetzt auf ihrem Instagram-Profil. "Zwei Wochen mit unserer Cleo", schreibt Morgan zu einer niedlichen Bilderreihe und verrät damit auch ihren Fans, wann die Kleine das Licht der Welt erblickt hat und auf welchen Namen sie hört.

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Herzlichen Glückwunsch zu einem wunderschönen Engel! Ich liebe ihr Haar, sie ist in jeder Hinsicht kostbar, so glücklich für euch alle", "Wunderschön! Genieße die Mutterschaft! Ich bin so glücklich für dich und deine ganze Familie!" oder "Willkommen, Cleo! Ich sende eurer wunderbaren Familie alle Liebe der Welt" sind nur einige der zahlreichen Kommentare. Aber auch Meadow Walker (25), die Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (✝40), ließ es sich nicht nehmen und kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch, Engel! Ich sende dir so viel Liebe!"

Die süßen Babynews erfolgen, kurz nachdem Morgan ihrem Liebsten Tanner Koopmans das Jawort gegeben hat: Im vergangenen Juni schlossen die beiden den Bund der Ehe! "Unser perfekter Tag", schrieb Morgan damals auf ihrem Social-Media-Profil und teilte zudem traumhafte Bilder von ihrem großen Tag, auf denen bereits eine kleine Babykugel zu erkennen ist. Erst einen Monat zuvor hatte Morgan verraten, dass sie erstmals schwanger ist.

Instagram / morganeastwood Morgan Eastwood mit ihrem Baby

Instagram / morganeastwood Tanner Koopmanns und Morgan Eastwood, Mai 2024

