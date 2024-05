Clint Eastwoods Tochter Morgan wird zum ersten Mal Mama!

Clint Eastwood (93) hat acht Kinder. Nun darf sich der Schauspieler über ein weiteres Familienmitglied freuen. Seine Tochter Morgan begeistert mit süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Verlobter Tanner Koopmans erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Zu zwei süßen Schnappschüssen, auf denen Morgan mit ihrem Schatz und ihrem Babybauch posiert, schreibt sie: "Unser Baby". Dabei kommen die Turteltauben aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus und scheinen die Geburt ihres Wonneproppens kaum noch abwarten zu können.

Die Fans sind über die niedlichen Neuigkeiten ebenfalls ganz aus dem Häuschen. Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche für die werdenden Eltern. "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch", "Ich weine, das macht mich so glücklich" und "Ich freue mich wirklich so sehr für euch zwei", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare. Tanners Mutter scheint sich ebenfalls riesig auf den Nachwuchs zu freuen. "Unser Ein und Alles. Es ist Oma-Zeit", freut sie sich, während auch Morgans Mutter kommentiert: "Mein Baby bekommt ein Baby."

Und auch der werdende Papa selbst meldet sich unter dem Beitrag zu Wort. "Ich liebe dich und sie mehr als alles andere", schwärmt er unter dem Post. Ob er damit etwa ganz nebenbei das Geschlecht ihres gemeinsamen Kindes verraten hat? Morgan und Tanner gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Juni des vergangenen Jahres gab die Schriftstellerin ebenfalls auf der Social-Media-Plattform ihre Verlobung bekannt.

Instagram / morganeastwood Tanner Koopmanns und Morgan Eastwood, Mai 2024

Getty Images Morgan Eastwood, Tochter von Clint Eastwood

