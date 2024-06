So schön war die Hochzeit von Clint Eastwoods Tochter Morgan

Erst vor wenigen Tagen verkündete Morgan Eastwood eine süße Nachricht in den sozialen Medien – sie hat ihren Partner Tanner Koopmans geheiratet. Nun schwärmt die Tochter von Clint Eastwood (94) von ihrem besonderen Tag. Gegenüber People erzählt sie, dass die Zeremonie "sehr europäisch inspiriert und so perfekt war. Wir wollten, dass sich jedes Element so entspannt wie möglich anfühlt." Auch die Beteiligung ihrer Familie sei dem Paar besonders wichtig gewesen – während Morgans Neffe Titan der Ringträger war, begleitete Papa Clint die schwangere Braut zum Altar. "Es war nicht alles geplant und wir haben in letzter Minute einfach improvisiert. Es war bezaubernd", schildert sie.

"Ich wollte ursprünglich durchbrennen", verrät Morgan. Ihr Mann habe sie jedoch davon überzeugt, eine größere Feier zu schmeißen. "Ich glaube, unsere Hochzeit war das perfekte Zwischending, denn sie war so intim wie möglich, bei einer so großen Familie wie der meinen, aber trotzdem lebhaft", freut sich die 27-Jährige. Auf der Gästeliste standen nur die jeweiligen unmittelbaren Familien sowie die engsten Freunde. Gefeiert wurde auf der Mission Ranch in Carmel-by-the-Sea, die ihr Vater Clint kaufte und restaurierte, während er zwischen 1986 und 1988 Bürgermeister des kleinen kalifornischen Örtchens war.

Die intime Feier scheint bei den Gästen gut angekommen zu sein. Morgans Mutter Dina Ruiz schwärmte auf Instagram: "Wenn es so etwas wie Perfektion gibt, haben wir sie gerade alle erlebt. Ihr seid das Paar, das diesseits des Mondes am meisten geliebt wird. Wir lieben euch so sehr." Auch ihr Bruder Scott Eastwood (38) war anwesend und schrieb kurz und knapp: "Perfekter Tag."

Getty Images Clint Eastwood mit seiner Tochter Morgan im Jahr 2002

Instagram / morganeastwood Tanner Koopmanns und Morgan Eastwood, Mai 2024

Wie findet ihr es, dass Morgans Hochzeit in Teilen improvisiert war? Beeindruckend, dass sie so locker drauf ist! Ich könnte das nicht... Ergebnis anzeigen



