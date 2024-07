In Galerie ausgestellt: Justin Timberlakes Mugshot ist Kunst

Justin Timberlakes (43) Verhaftung inklusive Mugshot dominierte die Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Nun kommt eine weitere dazu: Das Polizeifoto des Sängers ist jetzt ein Kunstwerk! Wie Page Six berichtet, befindet sich der Mugshot nun in der Romany Kramoris Gallery in Sag Harbor im US-Bundesstaat New York. Genau dort wurde der Mann von Jessica Biel (42) auch verhaftet. Der Künstler Godfrey Lohman verwandelte das Polizeifoto in Kunstwerke und fertigte davon eine limitierte Auflage in verschiedenen Farben an. "Meine Reaktion war: 'Oh mein Gott! Das ist großartig! Einfach großartig'", freut sich Romany Kramoris, die Betreiberin der Galerie.

Die Kunst mit Justins Gesicht soll der Galerie viele Kunden bringen und Passanten, die von dem Werk Fotos machen wollen. Die Mugshot-Kunstwerke können auch für etwa 485 Euro ersteigert werden. Nach Angaben der Galerie wurden schon "zwei oder drei" davon verkauft. Interessenten haben noch den ganzen Sommer die Möglichkeit, die besonderen Werke zu erwerben.

Mitte Juni wurde der "Sexy Back"-Interpret wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Ein Insider berichtete TMZ, dass Justin mit Freunden in einem Hotel gefeiert habe und anschließend mit seinem Wagen weggefahren sei. Dabei habe er ein Stoppschild überfahren, weswegen eine Polizeistreife ihn ins Visier nahm. Den geforderten Alkoholtest hat der 43-Jährige verweigert, weswegen er in Handschellen abgeführt wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass ein Polizeifoto von Justin Timberlake in ein Kunstwerk verwandelt wurde? Superkreativ! Finde ich unnötig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de