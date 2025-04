Travis und Jason Kelce feiern mit Justin Timberlake in Vegas

Travis (35) und Jason Kelce (37) waren am vergangenen Wochenende in Las Vegas unterwegs und sorgten dort gemeinsam mit Justin Timberlake (44) für ordentlich Aufsehen. Die beiden Football-Stars feierten im Rahmen des 8AM Golf Invitational, einem Charity-Golfturnier, das von Justin organisiert wurde. Fans bekamen dank eines Videos auf dem Instagram-Kanal von Justins Golfmarke einen Einblick in die ausgelassene Stimmung in den Casinos der Stadt. Neben Travis und Jason war auch der Schauspieler Brian Baumgartner mit von der Partie. Beide Kelce-Brüder traten beim Turnier an, während ihre besseren Hälften, darunter Kylie Kelce (33) und Popstar Taylor Swift (35), in dieser Nacht nicht an ihrer Seite waren.

Travis' Erscheinen war für viele eine Überraschung, denn der NFL-Profi hatte sich nach dem Super Bowl im Februar weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch Taylor zeigte sich zuletzt nur selten mit ihrem Freund. Ein Insider verriet dem Magazin Us Weekly, dass sich das Paar bewusst eine Auszeit vom Rampenlicht genommen habe, um eine "normalere" Zeit miteinander zu verbringen. Trotzdem betonte die Quelle, dass zwischen Taylor und Travis alles bestens laufe und die beiden weiterhin glücklich zusammen seien. Der PR-Experte David E. Johnson erläuterte gegenüber Us Weekly, das Paar wolle so einer Überpräsenz in den Medien entgegenwirken und wieder mehr Spannung rund um ihre gemeinsamen Auftritte erzeugen.

Die Liebesgeschichte von Travis und Taylor begann im Sommer 2023 auf eher unüblichem Weg: Travis versuchte, ihr beim Eras-Tour-Konzert in Kansas City ein Freundschaftsarmband zu schenken, was ihm aber wegen Taylors strengen Auftrittsritualen nicht gelang. Der Football-Star erzählte später in seinem eigenen Podcast offen von dem "missglückten Pass" und lud Taylor daraufhin ein, eines seiner Spiele live zu sehen. Inzwischen genießt Travis solche Jungsabende wie in Las Vegas offenbar ganz bewusst – und privat setzt das Paar auf gemeinsame Auszeiten. Jason, der als Familienmensch gilt, ließ es bei der Reise krachen und wurde dabei von seiner Frau Kylie unterstützt, die mit den Kindern zu Hause blieb.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

Anzeige Anzeige

Chris Delmas / Afp, Matt Winkelmeyer/Getty Images for Children's Hospital Los Angeles Collage: Travis Kelce und Justin Timberlake

Anzeige Anzeige

Anzeige