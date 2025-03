Justin Timberlake sorgt auf einem Flug für Unterhaltung

Justin Timberlake (44) hat seine Fans in Südamerika schon vor seiner Ankunft begeistert. Im Flugzeug auf dem Weg nach Argentinien, wo er beim Lollapalooza auftreten wird, ergriff der Sänger kurzerhand das Bordmikrofon und verwandelte den Flug in eine kleine Unterhaltungsshow. Gekleidet in einen lockeren hellgrünen Hoodie mit orangenen Akzenten scherzte der Sänger: "Willkommen bei JT Live 25". Er faszinierte die Passagiere mit einer amüsanten Nachahmung der Sicherheitsdurchsagen und beschrieb die Flugroute mit einem Augenzwinkern. "Wenn Sie Fragen haben, behalten Sie sie für sich – nur ein Scherz", sagte er lachend. Die Passagiere dankten ihm für die spontane Performance mit lautem Applaus.

Doch damit nicht genug: Später legte der "SexyBack"-Sänger sogar eine kleine Golfshow im Gang des Flugzeugs hin. Barfuß und hoch konzentriert puttete Justin Timberlake den Golfball gezielt in einen Becher am Ende des Ganges, während die anderen Fluggäste begeistert zusahen. Mit Jubel und einigen High-Fives feierte er seinen Treffer. Für ihn war dies offenbar mehr als nur ein Flug, sondern eine Gelegenheit, seine humorvolle und lockere Seite mit anderen zu zelebrieren. Auf TikTok teilte der Musiker die spaßigen Momente mit seinen Followern und schrieb dazu: "Südamerika, wir kommen!"

Die Reise nach Argentinien ist Teil seiner "Forget Tomorrow"-Welttournee, die im April 2024 in Vancouver startete. Diese Tournee stellt für den zehnfachen Grammy-Gewinner ein großes Comeback auf die Bühnen der Welt dar, nachdem er nach einer kurzen Unterbrechung aufgrund gesundheitlicher Probleme sein Programm wieder aufnehmen konnte. Justin Timberlake ist für seinen Humor und seine Bodenständigkeit bekannt. Seine Frau Jessica Biel (43) hat einmal in einem Interview verraten, dass der Sänger abseits der Bühne genau so eine Persönlichkeit ist: locker, witzig und voller Energie – Eigenschaften, die seine Fans auf der Bühne genauso schätzen wie in unerwarteten Momenten wie diesem.

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

