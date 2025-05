Darum hält Justin Timberlake und Jessica Biels Eheglück

Jessica Biel (43) und Justin Timberlake (44) zählen seit Jahren zu den Traumpaaren Hollywoods. In einem Interview mit InStyle sprach die Schauspielerin jetzt offen darüber, was ihre Ehe seit der Hochzeit 2012 trotz ihrer herausfordernden Karrieren am Laufen hält. "Einen Partner zu haben, der diese Branche versteht, ist wirklich unheimlich wichtig", erklärt Jessica. Besonders die ungewöhnlichen Arbeitszeiten und die häufigen räumlichen Trennungen hätten leicht zu Konflikten führen können – doch ihr gegenseitiges Verständnis half ihnen dabei, trotz allem fest zusammenzuhalten.

Allerdings war die Ehe der beiden Gutverdiener nicht immer frei von Schwierigkeiten. Im Jahr 2019 sorgte Justin für Schlagzeilen, als er während eines Abends mit seiner "Palmer"-Filmpartnerin Alisha Wainwright (35) vertraut wirkende Gesten austauschte. Kurz darauf sah sich der "Mirrors"-Sänger gezwungen, die Situation öffentlich zu klären. In einem Statement auf Instagram betonte er damals, dass "nichts" zwischen ihm und seiner Co-Darstellerin passiert sei, er aber dennoch sein Verhalten bereue. Er räumte ein, sich falsch verhalten und zu viel getrunken zu haben. Seiner Frau und Familie gegenüber entschuldigte er sich für die "peinliche Situation".

Nach dieser schwierigen Phase scheinen Jessica und Justin ihre Beziehung wieder stabilisiert zu haben. Bereits vor ihrer Ehe waren die beiden für ihre enge Verbindung, aber auch für einige romantische Turbulenzen bekannt. Kennengelernt hatten sie sich 2007. 2011 trennten sich ihre Wege kurzzeitig, bevor sie wenige Monate später wieder zueinanderfanden. Heute sind sie stolze Eltern von zwei Kindern, genießen ihre gemeinsamen Auszeiten vom Rampenlicht und teilen gelegentlich Einblicke in ihr Privatleben mit ihren Fans. Das Verständnis füreinander und die Bereitschaft, an der Beziehung zu arbeiten, haben sich für das Paar offenbar ausgezahlt.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Mai 2022

