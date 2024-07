Kate Winslet gedenkt des "Titanic"-Produzenten Jon Landau

Sie kann den Verlust ihres langjährigen Freundes nicht fassen! Vor einigen Stunden wurde bekannt, dass der Produzent Jon Landau (✝63), der verantwortlich für die Mega-Blockbuster Avatar und Titanic war, verstorben ist. Kate Winslet (48), die in Letzterem ihren großen Durchbruch feierte, findet nun rührende Worte für den Verlust. "Jon Landau war der netteste und beste Mann, den ich kenne. Er war ein Mann, der reich an Mitgefühl war und außergewöhnlich darin, Teams von phänomenalen kreativen Menschen zu unterstützen und zu fördern", äußert sie sich in einem Statement gegenüber Deadline.

Die 48-Jährige kennt den Filmemacher, seitdem sie 20 Jahre alt war. "Seine Stärke im Leben war das Wissen um die Bedeutung der Familie, zu Hause und bei der Arbeit", fasst die Schauspielerin weiter ihre Gedanken zusammen und fügt hinzu: "Er war immer voller Lächeln und Dankbarkeit. Ich kann nicht glauben, dass ich dies schreibe, ich kann nicht glauben, dass er von uns gegangen ist." Doch Kate ist nicht die Einzige aus der "Titanic"-Familie, die um den 63-Jährigen trauert. Auch James Cameron (69), der Regisseur des oscarprämierten Werks, meldet sich gegenüber dem Onlineportal. "Die 'Avatar'-Familie betrauert den Verlust unseres Freundes und Anführers Jon Landau", beginnt er in seine Erklärung und führt aus: "Sein schräger Humor, seine persönliche Anziehungskraft, seine Großzügigkeit und sein unbändiger Wille haben das Zentrum unseres 'Avatar'-Universums fast zwei Jahrzehnte lang geprägt."

Am Samstag wurde bekannt, dass Jon an Krebs gestorben ist, gegen den er 16 Monate lang angekämpft hatte. Welche Form der Krankheit er hatte, ist derweil nicht bekannt. Der gebürtige New Yorker hinterlässt seine Ehefrau Julie Landau und ein Vermächtnis, auf das er schon zu Lebzeiten ziemlich stolz war – vor allem auf "Titanic". "Wir haben das sozusagen als einmalige Sache gemacht", erinnerte er sich in einem früheren Interview gegenüber Deadline.

Getty Images Der Cast und die Produzenten von "Avatar", Dezember 2022

Getty Images Jon Landau und James Cameron

